Sporting garante Marvin Zeegelaar para dinamizar flanco esquerdo

O Sporting está à beira de garantir a contratação do flanqueador holandês Marvin Zeegelaar, reforço que assim se juntará a Bruno César enquanto adição ao plantel à disposição de Jorge Jesus em 2016. O clube de Alvalade pagará, ao que tudo indica, 300 mil euros pelo passe do jogador do Rio Ave, sendo o versátil lateral/médio esquerdo um pedido expresso do técnico leonino.

O processo de reforço e incremento do plantel está em pleno andamento: depois de garantir, a custo zero, o médio ofensivo Bruno César, o Sporting volta a ir ao mercado, desta vez para contratar um jogador que pode actuar em toda a faixa esquerdo do terreno, tanto a defesa dinâmico de pendor atacante, como a médio esquerdo ou mesmo extremo. O jogador, de 25 anos, era titular indiscutível no onze vilacondense e leva já 3 golos na presente temporada.

Marvin Zeegelaar chegou a Portugal no arranque 2014/2015 e, ao serviço do Rio Ave, acumulou 37 partidas, marcando um golo; nesta segunda temporada, voltou a manter o estatuto de indiscutível e convenceu Jorge Jesus a resgatá-lo. Formado na famigerada escola do Ajax, Zeegelaar já passou pela Turquia e Inglaterra, com pouca clarividência. No Sporting, poderá ocupar a vaga de Jefferson e até dar profundidade ofensiva, fazendo as vezes de Bryan Ruiz.