Sporting x Benfica: águias lutam para reabilitar Jonas e Raúl Jiménez

Nas vésperas do grande «derby» lisboeta entre águias e leões, o Benfica corre contra o tempo para reabilitar e recuperar dois dos três avançados disponíveis no plantel: o mexicano Raúl Jiménez, visto como um 9 móvel capaz de dinamizar o ataque ao dar-lhe velocidade e largura, e o brasileiro Jonas, o grande baluarte ofensivo do actual Benfica. Totalmente apto resta apenas o grego Mitroglou, regressado de lesão.

Os encarnados lutam para, de forma célere mas segura, resolver as maleitas daqueles que têm sido, nos últimos jogos, os dois avançados titulares do onze de Rui Vitória. A lesão de Mitroglou mas também a necessidade táctica de providenciar maior dinamismo à frente de ataque vieram empurrar Raúl Jiménez para a titularidade, pese embora o parco registo de golos do ex-Atlético Madrid (apenas um tento na temporada). Jonas, por seu turno, é o incontornável goleador da Luz e procurará o seu primeiro golo em derbies e clássicos desde que chegou ao Benfica.

Duas dúvidas, portanto, de grande peso. Ainda assim, é de equacionar fortemente a possibilidade do técnico da Luz voltar a colocar as suas fichas no internacional grego Mitroglou, fazendo este parelha com Jonas, reeditando assim a dupla atacante que vigorou durante a maior parte da temporada actual. Juntos, os dois avançados marcaram já 13 golos em 2015/2016 (Jonas 9 e Mitroglou 4).