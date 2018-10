Sporting x Benfica: Leões tentam recuperar Jefferson, Ruiz e Slimani

Não é só o Benfica quem corre contra o tempo para ter, à sua disposição, os habituais titulares que, actualmente, lutam para debelar as suas lesões e adquirirem a ideal condição física para o grande derby de amanhã. Também no Sporting essa corrida contra o relógio se faz a bom ritmo: Jefferson, Bryan Ruiz e Islam Slimani são dúvidas para o duelo que será prato principal da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O lateral esquerdo, dono indiscutível do lugar canhoto da defesa leonina, saiu a meio da partida frente ao Arouca, revelando problemas físicos que o impediram de prosseguir a partida. A sua utilização no derby é ainda uma incógnita, apesar do apressado ritmo da sua recuperação. Bryan Ruiz e Islam Slimani, ambos a contas com cansaço muscular, também não têm a sua presença no jogo assegurada, apesar dos sinais positivos que indiciam a sua utilização.

Curiosamente, os três jogadores em questão marcaram golos ao Benfica nas últimas três partidas entre os dois eternos rivais: Jefferson fez o 1-0 na recta final do jogo da jornada 20 da passada temporada; Bryan Ruiz fez o 0-3 na Luz, à passagem da ronda 8 da presente Liga e Islam Slimani, minutos antes, celebrara, de cabeça, o 0-2. O argelino leva já 8 golos em 16 partidas e está a sete golos de igualar o registo de golos em 2014/2015.