Sporting: Ezequiel Schelotto já é leão e quer «ganhar muitos títulos»

O italo-argentino Ezequiel Schelotto assinou contrato com o Sporting válido por 6 meses com três anos de opção no final da presente temporada. O lateral polivalente ex- Inter de Milão terá em Alvalade a sua primeira experiência fora do futebol italiano, chegando aos verde e brancos a custo zero.

Mercado em Alvalade: Schelotto assina e promete lutar com João Pereira

Depois de Bruno César e Zeegelaar o Sporting garantiu a aquisição do lateral direito Ezequiel Schelotto, dando continuidade à aposta forte que os leões têm feito para atacar o título com mais soluções no seu plantel. A intermitência de João Pereira na defesa levou Jorge Jesus a pedir uma alternativa credível, acabando Bruno de Carvalho por contratar o italo- argentino, que chega aos leões a custo zero.

Recorde-se que o lateral esteve perto de reforçar o Sporting em Agosto, mas só agora surgiu o entendimento para oficializar o vínculo que terá uma duração de seis meses, com 3 anos de opção no final desta temporada de 2015/2016. Aos 26 anos Schelotto tem já um vasto currículo no futebol italiano, enfrentando com ambição o desafio do Sporting, que será a primeira aventura fora de Itália. O jogador alinhou em clubes como Atalanta, Parma e Chievo mas foi ao serviço do Inter de Milão que atingiu o auge da sua carreira.

As valências do atleta são a velocidade e a polivalência, podendo actuar a lateral direito ou a ala. Com uma cláusula de 45 milhões de euros o ex- inter já fala à Sporting, afirmando estar satisfeito fom a mudança para Alvalade. «Estou muito feliz por estar aqui e vou lutar por esta camisola com a ambição de conquistar muitos títulos», proferiu o lateral na sua conta de Facebook.