Hamburgo quebra invencibilidade do Borussia Dortmund

O Hamburgo venceu por 3-1 o Borussia de Dortmund em partida a contar para a décima terceira jornada da 1.Bundesliga. Pierre-Michel Lasogga abriu caminho para a vitória aos 19 minutos, mediante grande penalidade, e, aos 41, o extremo alemão Lewis Holtby aumentou o resultado.

Os campeões europeus de 1982/83 consumaram a vitória através de um auto-golo do defesa internacional alemão Matts Hummels aos 55 minutos, tendo o gabonês velocista Pierre Aubameyang reduzido para o Borussia Dortmund, que não perdia desde a goleada sofrida diante do campeão Bayern, a 4 de Outubro. Com este resultado, o Hamburgo coloca-se na oitava posição, com 18 pontos, e o Borussia em segundo, com 29 pontos.