Resultado Sporting x Benfica na Taça de Portugal 2015 (2-1)

22:52. É o fim do direto com votos que tenha gostado. Continue a acompanhar o nosso trabalho aqui, na vavel.com.pt. Bom fim-de-semana!

22:48. Terceira vitória sportinguista esta época frente ao grande rival em outros tantos jogos. A partida de hoje representa o mais equilibrado desses jogos e, embora mais posse de bola da turma de Alvalade, a vitória podia cair para qualquer dos lados.

22:45. Fim de um grande jogo, um grande derby de futebol na Taça de Portugal. Vence a equipa do Sporting com um golo apontado por Slimani, quem mais? O avançado argelino aparece em grande forma apontando o seu quinto golo em três jogos.

Final da partida! Sporting vence Benfica e segue em frente na Taça de Portugal!

120+1' Falta dura de Jonas sobre João Mário. Amarelo para o avançado brasileiro.

120' Mais dois minutos de jogo.

119' Luisão de fora a receber assistência com queixas no braço esquerdo e Benfica a jogar com nove nesta altura.

118' Livre de Gaitán para Patrício afastar a socos.

117' Retoma a partida.

116' Jogo interrompido para assistência a Rui Patrício.

114' Samaris é expulso da partida.

Tiraço de Adrien de fora da área, Júlio César defende para a frente e Slimani a fazer o golo que põe o Sporting na frente da eliminatória.

112' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

111' Cartão amarelo para o grego Samaris.

108' Belo passe de Slimani para João Mário mas grande corte de Eliseu.

106' Grande 'bailado' de Gelson sobre Eliseu, cruzamento do jovem leonino e muito bem Sílvio a fazer o corte perante Slimani.

Já rola a segunda parte!

22:21. Nítido o desgaste dos jogadores a fazer-se sentir nesta primeira parte do prolongamento. Ambos os treinadores esgotaram as substituições com Jorge Jesus a ter que fazer duas alterações na defesa por problemas físicos. No Benfica, Jonas é a arma para a parte final do prolongamento.

Intervalo no prolongamento.

105' Mais um minuto de tempo extra.

105' Rui Vitória vai lançar Jonas na partida. Sai em seu lugar Gonçalo Guedes.

104' Luisão ganha nas alturas e Jiménez quase surpreende Patrício com um remate de bicicleta.

100' Remate fortíssimo de Gaitán, seguríssimo Rui Patrício.

100' Nova alteração no Sporting por problemas físicos: Ewerton dá o lugar a Tobias Figueiredo.

95' Nos encarnados, Rui Vitória tira Mitroglu para a entrada de Raúl Jiménez.

93' Substituição no Sporting: Sai Jefferson e entra Ricardo Esgaio.

Início do prolongamento!

22:00. Segundo tempo de sinal mais para a equipa de Jorge Jesus sem no entanto ter justificado essa superioridade com golo. Teve oportunidades para o fazer, por intermédio de Slimani mas o argelino ainda não acertou com a baliza de Júlio César, que fez enorme defesa à passagem do minuto 88. A equipa de Rui Vitória só por longa distância incomodou Rui Patrício.

Fim dos 90 minutos!

90' Mais três minutos de tempo extra.

89' Bela jogada do ataque sportinguista, Gelson serve Slimani que atira por cima.

88' Enorme oportunidade para o Sporting e para Slimani mas Júlio César faz extraordinária defesa.

85' Cartão amarelo para Slimani por simulação.

84' Fase de jogo mais morno, numa altura em que nenhuma das equipas parece forçar a rota para o golo.

78' Talisca em excelente posição tenta servir Gaitán mas o passe sai com demasiada força.

74' Grande remate de Eliseu para defesa apertada de Rui Patrício.

71' Mais uma tentativa de Talisca, mais uma defesa segura do titular da Selecção nacional.

71' Cartão amarelo para Paulo Oliveira.

70' Cai Gelson na grande área benfiquista sem que Jorge Sousa assinale qualquer coisa.

68' Remate de longa distância de Talisca para defesa fácil de Rui Patrício.

66' Falta dura de André Almeida sobre Bryan Ruiz. Amarelo para o português.

64' Ederson, guarda-redes suplente dos encarnados é expulso por protestos.

63' Confusão na área sportinguista sobrando a bola para Gaitán que tira Rui Patrício do caminho e cai. Jorge Sousa dá amarelo ao argentino por simulação.

62' Substituição no Benfica: Sai Pizzi e entra André Almeida.

60' Parece que Jefferson vai continuar em campo.

59' Carrega a equipa leonina em busca do segundo golo.

57' Bela recepção de João Mário mas o remate embate nas pernas de Luisão.

55' Jogo parado para assistência a Jefferson. Parece ser o fim da partida para o lateral esquerdo.

51' Belo corte de Paulo Oliveira perante a ameaça de Mitroglu.

50' Sporting entra mais pressionante neste início de segundo tempo.

47' Falta de Gonçalo Guedes sobre Slimani.

Início da segunda parte!

21:10. No Sporting sai Fredy Montero e entra Gelson Martins.

21:08. Gelson Martins vai ser aposta de Jorge Jesus no início do segundo tempo.

21:00. Muita expectativa e ansiedade para ver o que nos reserva o segundo tempo.

20:57. A equipa leonina tentava responder mas sempre com pouca clarividência. Jogo de posse de bola e paciência mas sempre com os caminhos tapados num trabalho coeso e eficaz no meio-campo encarnado. Foi já em cima do intervalo que, após jogada confusa e com Júlio César fora da baliza, Adrien atira a contar para o empate.

20:55. Fim de um primeiro tempo muito intenso e disputado, com ambas as equipas a darem por tudo para seguir em frente na Taça de Portugal. Cinco minutos iniciais loucos com Slimani a acertar no ferro e, na resposta, Pizzi serve Mitroglu para o primeiro golo do jogo.

Intervalo em Alvalade!

45+3' Cartão amarelo para Sílvio.

Jogada confusa na grande área benfiquista entre Slimani e Júlio César com a bola a sobrar para o capitão Adrien que atira muito forte para o empate!

45+2' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

45' Mais três minutos nesta primeira parte.

43' Cartão amarelo para Montero por protestos.

42' Novamente João Pereira apanhado em fora-de-jogo.

40' Cartão amarelo para Talisca.

39' Grande remate de Jefferson para bela defesa de Júlio César.

36' Primeiro cartão amarelo da partida para Jardel.

35' Retoma a partida.

33' Jogo interrompido para assistência a Júlio César.

32' Cruzamento de João Mário à procura de Slimani, Júlio César sai em punhos com a bola a ressaltar no argelino, saindo pouco por cima.

29' Tentava Gonçalo Guedes servir Gaitán mas o passe sai ligeiramente com força a mais.

21' Boa progressão de João Mário pelo miolo mas não acerta no passe para Slimani. Alguma precipitação e ansiedade na equipa leonina.

18' João Pereira apanhado em fora-de-jogo. Tenta reagir a equipa de Jorge Jesus ao golo madrugador dos encarnados.

16' Tudo bem com o internacional argentino. Retoma a partida.

14' Jogo interrompido para assistência a Gaitán após choque violento com Paulo Oliveira.

13' Fredy Montero aparece em boa posição mas cabeceia de forma defeituosa.

12' Falta de Gonçalo Guedes sobre João Pereira.

10' Bela jogada de Sílvio pela direita, tenta assistir Mitroglu mas bem Paulo Oliveira na cobertura.

Enorme passe de Gaitán a rasgar toda a defesa, Pizzi domina e assiste Mitroglu para o primeiro golo da partida.

6' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

5' Ao poste! Cruzamento de Bryan Ruiz e Slimani a cabecear, com a bola caprichosamente a embater no ferro.

4' Grande corte de Luisão quando Slimani aparecia com muito perigo.

1' Fora-de-jogo tirado a Slimani.

1' Começa a partida!

20:02. Cumpre-se um minuto de silêncio em memória das vítimas de Paris.

20:00. O árbitro do encontro é Jorge Sousa da A.F Porto.

19:59. Grande ambiente no Estádio José Alvalade, com casa cheia numa altura em que as equipas entram em campo.

19:44. As três equipas fazem os habituais exercícios de aquecimento.

19:39. Já Rui Vitória pode lançar durante a partida: Ederson, Lisandro López, André Almeida, Renato Sanches, Carcela, Raul Jiménez e Jonas.

19:35. Jorge Jesus tem no banco de suplentes: Marcelo Boeck, Ricardo Esgaio, Tobias Figueiredo, Alberto Aquilani, Gelson Martins, Matheus Pereira e Teo Gutiérrez.

19:30. Benfica com Júlio César entre os postes. Sílvio, Luisão, Jardel e Eliseu na defesa com Samaris e Pizzi a meio-campo. Gonçalo Guedes e Gaitán a desequilibrar nas alas com Talisca no apoio direto a Mitroglou.

19:28. Na formação encarnada a grande ausência é a de Jonas. O avançado brasileiro não se encontra nas melhores condições físicas e fica no banco de suplentes de Rui Vitória.

19:23. Sporting vai então jogar com Rui Patrício na baliza. Quarteto defensivo composto por João Pereira, Paulo Oliveira, Ewerton e Jefferson. Miolo do terreno entregue a William Carvalho e Adrien, com João Mário e Bryan Ruiz no apoio à dupla atacante Montero e Slimani.

19:20. Já é conhecido o "onze" da equipa leonina. Fredy Montero é a principal novidade.

17:15. Caso vença hoje durante os 90 minutos regulamentares, o Sporting aumentará para três o número de vitórias consecutivas sobre o rival Benfica, facto que não acontece desde 1995, ano em que os Leões completaram três jogos seguidos a bater as Águias, entre 1994 e 1995. Essa série veio imediatamente em resposta a uma igual série do Benfica.

15:00. A convocatória do Sporting para o derby desta noite já é pública: Jorge Jesus levará Islam Slimani, Jefferson e Bryan Ruiz para o duelo, assegurando assim que os três jogadores titulares, que estavam em dúvida, irão poder ser lançados na partida. Destaque para o regresso do médio italiano Alberto Aquilani, que também consta da lista de convocados.

13:50. Onzes prováveis do jogo Sporting x Benfica:

13:45. No lote dos indisponíveis para este derby estão jogadores habitualmente titulares como Nélson Semedo e Salvio no lado do Benfica, enquanto pelo Sporting não poderá actuar o central Naldo, castigado após a expulsão frente ao Arouca. André Carrillo, actualmente a lidar com um processo disciplinar imposto pelo clube, também não será opção para Jorge Jesus.

13:40. O Benfica deverá alinhar num 4-4-2 habitual, com Talisca e Samaris no miolo (existe a possibilidade de André Almeida jogar na vez do brasileiro), Gaitán e Gonçalo Guedes nas extremidades e Jonas a liderar o ataque, subsistindo ainda a dúvida quanto ao seu parceiro no ataque. No Sporting, deve imperar o 4-4-2 de Jorge Jesus, com João Mário a derivar para o flanco direito e Adrien e William Carvalho a darem corpo ao miolo.

13:35. Sporting e Benfica correm contra o tempo para apresentar os melhores onzes do derby; o Benfica tenta recuperar o goleador Jonas (melhor marcador das águias e da Liga, com 9 golos em toda a época), e Raúl Jiménez, enquanto o Sporting apressa-se a reabilitar jogadores titulares como Jefferson, Bryan Ruiz e o ponta-de-lança Islam Slimani, que se encontra em bom momento de forma.

13:30. Recorde-se que no Sporting x Benfica em direto hoje, estarão frente-a-frente os treinadores Jorge Jesus e Rui Vitória, que já protagonizaram uma final desta competição: em Maio de 2013, no Jamor, o Benfica de Jorge Jesus caiu aos pés do Vitória de Guimarães de Vitória; Gaitán marcou para o Benfica mas na recta final da partida, Ricardo Pereira e Soudani viraram o resultado e entregaram a Taça à cidade vimaranense.

13:20. No ranking dos goleadores nos confrontos entre Sporting e Benfica para a Taça, durante o novo milénio, está o paraguaio Oscar Cardozo, que lidera a lista, com três golos marcados no 4-3 da época 2013/2014. Atrás deles surgem Liédson, Yannick Djaló, Geovanni e Beto Acosta, todos eles com dois golos marcados em derbies da Taça (desses, apenas Liédson marcou em mais que uma partida).

13:15. Memorável foi também a renhida batalha da Luz, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal da temporada 2004/2005. Com golos encarnados de Geovanni (2) e golos leoninos de Hugo Viana e Liédson, ambas as formações foram para prolongamento. Paíto marcou aos 110 minutos mas o capitão das águias, Simão Sabrosa, voltou a empatar o jogo aos 118. Nas grandes penalidades, o Benfica venceu por 7-6.

13:10. Na última vez que o Benfica visitou o Estádio de Alvalade, para a Taça de Portugal, sai vergado por uma derrota por 5-3 na meia-final da prova, que viria a ser ganha pelo Sporting treinado por Paulo Bento. Na temporada 2007/2008, num jogo Sporting vs Benfica impróprio para cardíacos. Rui Costa inaugurou o marcador, Nuno Gomes aumentou mas o Sporting reagiu por Yannick Djaló, Liédson e Derlei. Cristian Rodríguez fez o 3-3 mas Djaló bisou e fez o 4-3. O golo final foi marcado por Simon Vukcevic.

13:05. Mas, se não tivermos em conta a formalidade do enunciado e nos focarmos apenas no recinto desportivo onde os jogos entre Sporting e Benfica decorreram, podemos dizer que apenas por uma vez o Benfica foi capaz de sair do reduto leonino (propriamente dito) com uma vitória, em duelos da Taça de Portugal. Essa única vitória foi, como abaixo descrevemos, em 1963, em Alvalade, fruto de um golo do avançado José Águas, aos 6 minutos.

12:55. A primeira vitória do Benfica fora, frente ao Sporting, na História da Taça de Portugal registou-se em 1945, (apesar do jogo se realizar no Estádio Nacional*) quando, com golos de Joaquim Alcobia e Julinho (contra um golo de Jesus Correia), os encarnados venceram a primeira mão da meia-final da prova na temporada 1944/1945. O Sporting viria a vencer a segunda mão por 1-0 com golo de Albano, e no play-off os Leões acabariam por seguir em frente.

12:40. Se o Benfica ganhar hoje no reduto do Leão, quebrará o enguiço que dura desde 1963, ano em que, pela última vez, as Águias festejaram em solo leonino para a Taça de Portugal. O Benfica venceu por 0-1 com um tento solitário de José Águas, mas na segunda mão viria a cair aos pés do Sporting, que venceu na Luz por 0-2 (bis de Ernesto de Figueiredo) e assim prosseguiu em frente, acabando por conquistar essa edição da competição.

12:30. Este será o trigésimo quinto derby entre Sporting e Benfica na Taça de Portugal. Neste capítulo, o Sporting leva vantagem quando olhamos para a história: em 34 jogos, os Leões venceram 17 partidas contra 15 do Benfica (apenas dois empates) mas o grande domínio do Sporting regista-se nas partidas jogadas em Alvalade - em 14 jogos, os de Alvalade celebraram por doze vezes e apenas permitiram duas vitórias ao rival.

12:15. Na abertura da época, foi um golo a meias entre André Carrillo e Teo Gutiérrez que derrubou o Benfica, coroando o Sporting como vencedor da Supertaça, fazendo com que Jorge Jesus ganhasse o primeiro troféu em Alvalade. No segundo jogo, para a Liga, o Benfica desiludiu a Luz ao ser triturado pela eficácia leonina: Teo marcou primeiro, Islam Slimani aumentou e Bryan Ruiz fez o 0-3 final.

12:05. Na antecâmara deste terceiro encontro entre Sporting e Benfica, muitas ilações se podem tirar fruto dos dois jogos passados: o Benfica de Rui Vitória busca ainda a primeira vitória frente aos rivais, tendo sido derrotado, tanto na Supertaça (0-1) como no campeonato (0-3). Com quatro golos sofridos e nenhum ainda marcado aos Leões, o Benfica entra em campo pressionado e defronta um Sporting motivado.

12:00. Esta será a primeira vez enquanto treinador do Benfica que Rui Vitória irá visitar o reduto do Sporting. Será a segunda grande deslocação do Benfica no contexto interno, depois da visita ao Dragão, para o campeonato. Para aqui chegar, os encarnados bateram a dura oposição do Vianense (1-2). Os golos da turma das Águias foram apontados por Mehdi Carcela e por Jardel, já em cima do minuto 90.

11:50. No século XXI, este é o quinto embate entre Sporting e Benfica no contexto da Taça de Portugal. Será o terceiro jogado no reduto dos Leões. Jorge Jesus jogará pela primeira vez em Alvalade, para esta prova, uma vez que para chegar a esta ronda teve de se deslocar ao reduto do Estoril, para defrontar o frágil Vilafranquense, que goleou por 0-4, com golos de Matheus Pereira (2), Gelson Martins e Bruno Paulista.

11:40. Nos anos recentes, não é a primeira vez que Benfica e Sporting medem forças numa fase tão prematura da Taça de Portugal. Foi também na quarta eliminatória da prova rainha que os rivais lisboetas se encontraram, na Luz, na temporada 2013/2014. Jorge Jesus era o treinador das águias e viria, nessa época, a festejar a única Taça de Portugal durante o seu consolado de seis anos no Benfica.

11:25. Ditou a sorte do sorteio que o Benfica, campeão nacional, se deslocasse ao reduto do detentor da Taça de Portugal, o Sporting, para que um dos grandes favoritos à conquista do troféu fique pelo caminho logo na quarta eliminatória da prova. Este será o terceiro jogo entre Sporting x Benfica nesta temporada, depois dos embates para a Supertaça Cândido Oliveira e para a jornada 8 da Liga NOS.

11:15. Seja bem-vindo ao grande derby Sporting x Benfica em directo, partida referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal 2015/2016, duelo que será disputado no Estádio Alvalade XXI, às 20:00 horas- siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Benfica, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.