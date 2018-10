Liga BBVA: Barcelona humilha Real e deixa Benítez em maus lencóis

O Barcelona Santiago Bernabéu humilhar por 0-4 o rival Real Madrid. A equipa catalã, comandada pelo maestro Andrès Iniesta, foi sempre superior e avassalou um Real apático, amorfo e sem chama colectiva capaz de parar o jogo hipnótico dos «culé».

Os golos surgiram aos 11 e 74 minutos por Luis Suárez, que abriu e fechou a contagem perante um incrédulo Bernabéu. Pelo meio, os golos de Neymar, aos 39 minutos e de Iniesta, aos 53, fizeram o resto. Referência ainda para o regresso de Messi - o argentino parece já ter debelado a lesão que o deixou fora de combate durante 2 meses; começou no banco e entrou aos 56 minutos para o lugar de Ivan Rakitic.

Outro dos destaques, pela negativa, vai para o central francês Raphael Varane, que fez uma das piores exibições da carreira, falhando inúmeros passes e vacilando no momento defensivo. O seu parceiro Sergio Ramos também rubricou uma exibição sofrível, recheada de entradas em falso e agressividade excessiva. Com este resultado o lugar do técnico Rafa Benítez está em perigo e a contestação aumenta em torno da sua capacidade para liderar os destinos técnicos dos «blancos»..