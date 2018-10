Liga BBVA: Koke dá vitória ao Atleti e permite ultrapassagem ao rival Real Madrid

O Atlético de Madrid venceu o Bétis por 1-0 à passagem da jornada 12 da Liga BBVA e dessa forma subiu ao segundo lugar da tabela classificativa, capitalizando sobre a derrota estrondosa do rival Real Madrid contra o líder Barcelona.

A turma «colchonera» bateu, em Sevilha, o Bétis, com um golo madrugador do centrocampista Koke, aos sete minutos, e com boa prestação por parte de Tiago, que foi preponderante na zona intermediária do terreno, esforçando-se por dar solidez ao meio-campo do Atleti.

Neste momento, os «colchoneros» têm 26 pontos, menos quatro que o líder Barcelona, que nesta jornada pulverizou o Real Madrid de Rafael Benítez, com quatro golos sem resposta.

Resultados 12.ª jornada da Liga BBVA

Sábado



Real Sociedad x Sevilha - 2-0



Real Madrid x Barcelona - 0-4



Espanhol x Málaga - 2-0



Domingo



Sporting Gijón x Levante - 0-3



Villarreal x Eibar - 1-1



Granada x Ath. Bilbao - 2-0



Bétis x Atlético Madrid - 0-1

Segunda-feira

Getafe x Rayo Vallecano - 1-1