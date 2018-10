Porto recebe Dinamo: Oitavos-de-final a um mero ponto de distância do Dragão

O FC Porto precisa apenas de um ponto neste duelo frente aos ucranianos do Dinamo Kiev para garantir definitivamente a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões - favorito à vitória caseira, o Dragão tentará, apesar de lhe faltar somente um ponto, levar de vencida a formação de Sergey Rebrov, para assim consolidar o primeiro lugar do Grupo G - os azuis-e-brancos seguem na frente com 10 pontos, mais três que o Chelsea de José Mourinho.

Lopetegui perto de novo sucesso na «Champions»

O Porto poderá assim, à passagem da quinta ronda da fase de grupos, garantir o apuramento para a fase a eliminar da prova dos milhões, naquela que será a segunda travessia europeia executada com sucesso pelo treinador Julen Lopetegui - registe-se que, até agora, o Porto de Lopetegui apenas perdeu um jogo europeu desde a chegada do basco, precisamente frente ao colosso bávaro Bayern Munique, na segunda mão dos quartos-de-final da competição.

O técnico ucraniano Rebrov afirmou, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, a intenção de explorar as supostas debilidades defensivas do Porto, por si vislumbradas, mas tal tarefa não será nada fácil: a formação portista permanece, até agora, invicta nesta temporada, tendo já ultrapassado a barreira dos 14 jogos sem sofrer uma única derrota em todas as competições - nem mesmo o campeão inglês Chelsea foi capaz de quebrar a invencibilidade azul.

Maicon permanece 'out', Maxi, Layún, Danilo, Corona e André regressam

A convocatória de Lopetegui fica marcada pelos regressos de Maxi Pereira, Miguel Layún, Danilo Pereira, Jesús Corona e André André, todos eles poupados no encontro frente ao Angrense, no contexto da Taça de Portugal. A expectativa é a de que todos eles entrem no onze titular que esta noite medirá forças com o Dinamo Kiev. De fora das opções técnicas permanecerá o central brasileiro Maicon, ainda a recuperar de lesão.