Lateral tarda em impôr-se no Real Madrid: Danilo é uma das desilusões da época

Nem rasto do lateral que custou 30 milhões de euros aos cofres do esbanjador Real Madrid: o brasileiro Danilo tem sido uma sombra de si mesmo e tarda em demonstrar a razão pela qual os madrilenos bateram, no Verão passado, com três dezenas de milhão na mesa do FC Porto.

O lateral ex-FC Porto chegou ao Santiago Bernabéu para substituir Carvajal no onze madridista tem feito uma época discreta, longe de justificar o preço por si pagado. Danilo, de 24 anos, fez uma má partida frente ao Barcelona, falhando no processo defensivo e pouco adicionando ao ataque «merengue».

Depois de ter vindo de uma lesão, o jogador brasileiro regressou à equipa titular devido à condição física do concorrente ao lugar de defesa direito, o espanhol Carvajal. Com Carvajal recuperado de lesão, será difícil a Danilo continuar a ter garantido o lugar de no onze de Rafael Benítez. Será que o peso dos 30 milhões estão a condicionar a perfomance do jogador?