Bis de Griezmann: Atleti bate Galatasaray e Benfica celebra passagem aos 'oitavos'

O Atlético de Madrid recebeu, no Vicente Calderón, a formação turca do Galatasaray, e, como esperado, foi demasiadamente forte para permitir qualquer reacção forte da turma forasteira - dois golos do «colchonero» mais goleador, o francês Antoine Griezmann, permitiram não só aos «rojiblancos» carimbar a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões como também antecipar os festejos de apuramento do Benfica.

O francês de 24 aos inaugurou o marcador aos 13 minutos, de cabeça, após cruzamento vindo do flanco direito; o segundo golo viria a acontecer aos 65 minutos, quando, solicitado por Gabi, apenas teve de encostar para dentro da baliza do internacional uruguaio Muslera. Com este bis, Griezmann passa a somar 9 golos nesta presente temporada.

Quem beneficiou com este triunfo foi o Benfica, que horas antes tinha arrancado, a ferros, um empate no reduto cazaque do Astana. O bis do avançado mexicano Raúl Jiménez permitiu aos encarnados levar um ponto do Cazaquistão (onde nem Atlético nem Galatasaray fizeram melhor) e a combinação de resultados verificada no fim do Atlético x Galatasaray permitiu ao Benfica antecipar os festejos da passagem aos oitavos-de-final da prova.