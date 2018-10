Resultado Lokomotiv Moscovo x Sporting na UEFA Liga Europa 2015 (2-4)

Quatro anos depois o Sporting volta a ganhar fora nas provas europeias e pela primeira vez consegue vencer na Rússia. Com esta vitória os leões precisam de ganhar ao Besiktas na última jornada, ou empatar desde que o Lokomotiv perca na Albânia com o Skenderbeu. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão e, continue a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O quarto golo apontado por Matheus Pereira «matou» as aspirações que o Lokomotiv ainda pudesse ter na reviravolta e o melhor que conseguiu foi reduzir já perto do fim.

Triunfo justo da formação leonina principalmente por aquilo que fez na primeira parte. No segundo tempo os leões geriram o ritmo de jogo, perante os russos que pouco incomodaram Marcelo.

FINAL DO JOGO O SPORTING VENCE O LOKOMOTIV MOSCOVO POR 2-4!

90+1' Remate de Niasse ao lado.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

86' Golo do Lokomotiv Moscovo! Centro para a área e Miranchuk a dominar com o peito e a bater Marcelo por entre as pernas.

81' Substituição no Lokomotiv saiu Maicon e entra Kasaev.

79' Alteração no Sporting saiu João Mário e entra Aquilani.

78' Substituição no Lokomotiv saiu Manuel Fernandes e entra Miranchuk.

78' Centro de Denisov e Samedov a surgir na área, mas atira ao lado.

72' Pontapé de Niasse por cima da baliza.

71' Alteração no Sporting saiu Montero e entra Slimani.

69' Quase o quinto do Sporting!!! Passe de Montero para Bryan Ruiz que atira forte e Guilherme defende a bola para o poste.

67' Alteração no Sporting saiu Matheus Pereira e entra André Martins.

65' Livre directo batido por Samedov mas a bola passa ao lado.

64' Substituição no Lokomotiv saiu Tarasov e entra Kolomeytsev.

62' Matheus Pereira tenta o chapéu a Guilherme mas a bola sai um pouco alta.

O Lokomotiv entrou melhor na segunda parte e pressionava alto, mas os leões a darem a provar aos russos o mesmo «veneno» do contra-ataque para chegarem ao golo.

60' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Grande passe de Gelson Martins a isolar Matheus Pereira e pela terceira vez a bola passa por entre as pernas de Guilherme.

59' Pontapé de Adrien muito torto por cima da baliza.

58' Canto na direita do ataque russo e Mikhalik de cabeça atira ao lado.

57' Remate de Matheus Pereira por cima da baliza.

56' Gelson Martins faz um centro-remate e Guilherme em esforço faz uma grande defesa, evitando o golo.

54' Remate cruzado e rasteiro de Manuel Fernandes com Niasse a esticar o pé, mas não consegue desviar.

52' Perigo na área leonina com Esgaio a fazer o corte e a bola acerta na barra.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SPORTING!

O terceiro golo aconteceu a três minutos do intervalo, outra vez com Montero a assistir, agora para Gelson Martins que parece estar ligeiramente adiantado no momento do passe, mas o jovem português não se importou e bateu Guilherme. Veremos se o Sporting consegue dar continuidade a esta boa primeira parte, para já a permanência na Liga Europa está bem viva.

Os leões não acusaram o golpe e chegaram ao empate por Montero em cima do minuto 20'. A reviravolta surgiu por intermédio de Bryan Ruiz após assistência de Montero.

Grande primeira parte do Sporting que mesmo se vendo a perder por 1-0 num lance fortuito criado por um mau corte de Adrien Silva, aproveitado Maicon para marcar.

INTERVALO DO JOGO O SPORTING VENCE POR 1-3 O LOKOMOTIV MOSCOVO!

42' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Outra vez Montero no passe e Gelson Martins isolado mete a bola por entre as pernas de Guilherme.

40' Centro de Jonathan Silva e Bryan Ruiz de cabeça faz a bola passar perto do poste.

O Sporting dá a volta ao marcador e diga-se com justiça, já que a equipa portuguesa vai dominando o jogo face a um Lokomotiv que fez o golo e nada mais.

38' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Montero toca para Bryan Ruiz e o costa riquenho com um toque subtil pica a bola por cima de Guilherme e esta entra na baliza.

31' Boa tabelinha entre Matheus e Gelson, com este último a rematar para defesa de Guilherme.

28' Remate de fora da área de Bryan Ruiz ao lado da baliza.

Boa resposta da equipa leonina ao golo sofrido a frio e caído do céu para um Lokomotiv, que praticamente não passa do meio-campo procurando o jogo directo para Niasse.

20' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Centro de Esgaio a bola toca em Denisov e cai nos pés de Montero que atira por entre as pernas de Guilherme.

8' Matheus Pereira entra na área pela esquerda a rematar forte, mas Guilherme a defender.

5' Golo do Lokomotiv! Maicon surge isolado frente a Marcelo e atira para o fundo da baliza.

3' Remate fraco de Montero para as mãos de Guilherme.

INÍCIO DO JOGO SAIU O LOKOMOTIV MOSCOVO!

17:58. Toca o hino da Liga Europa.

17:57. Entram as equipas no relvado com as bancadas compostas, mas longe de estarem cheias.

17:50. As equipas recolhem aos balneários e daqui a pouco estarão de volta para o início do encontro.

17:35. Os jogadores das duas equipas já vão aquecendo no relvado, com muito frio em Moscovo, mas para já sem queda de neve.

17:20. No banco de suplentes do Lokomotiv Moscovo vão sentar-se Abaev, Yanbaev, Kasaev, Kolomeytsev, Barinov, Miranchuk e Skuletic.

17:15. No banco de suplentes do Sporting vão estar Azbe Jug, Tobias Figueiredo, João Pereira, André Martins, Aquilani, Podence e Slimani.

17:10. O Lokomotiv Moscovo vai jogar com Guilherme na baliza, na defesa Denisov, Durica, Mikhalik e Shishkin, no meio-campo Tarasov, N’Dinga e Manuel Fernandes, na frente Maicon, Samedov e Niasse.

17:05. O Sporting vai alinhar com Marcelo na baliza, a defesa com Jonathan Silva, Ewerton, Naldo e Esgaio, no meio-campo Adrien Silva, João Mário e Bryan Ruiz, no ataque Matheus Pereira, Gelson Martins e Montero.

17:00. Mas haverá ainda a possibilidade de Bryan Ruiz ou João Mário serem o suporte do colombiano Fredy Montero na frente de ataque; bastente provável é também a inclusão do jovem Daniel Podence no onze titular, possibilidade avançada por Jorge Jesus na conferência de impresa de lançamento da partida.

Jogo Lokomotiv Moscovo x Sporting em direto hoje

16:55. Jorge Jesus voltará claramente a apostar numa formação secundária para atacar o objectivo da Liga Europa, numa lógica de desvalorização da prova em detrimento do grande objectivo primordial que é o campeonato nacional. Em relação ao jogo com o Benfica, a linha ofensiva não repetirá nenhum jogador, pelo menos na previsão do Vavel Portugal: Gelson Martins e Matheus Pereira nas faixas, Fredy Montero e Daniel Podence na frente.

16:45. Tobias Figueiredo fará parelha com Naldo no eixo da defesa do Sporting, voltando Jonathan Silva à competição depois do mau passe efectuado na partida contra o Skenderbeu, que resultou na expulsão de Rui Patrício e no segundo golo dos albaneses. Esgaio ocupará o lugar de João Pereira e o italiano Alberto Aquilani deverá ser titular no miolo. Adrien será o patrão do meio-campo.

16:30. Onzes prováveis do jogo Lokomotiv Moscovo x Sporting:

16:15. O Lokomotiv Moscovo não poderá contar com o defesa croata Vedran Corluka, que está castigado, nem com outro dos centrais, o sérvio Nemanja Pejcinovic, a contas com uma lesão. Nos seus lugares jogarão o eslovaco Jan Durica e o ucraniano Taras Mykhalyk. No Sporting, Naldo, que esteve de fora do encontro vencido pelo Sporting diante do Benfica, para a Taça de Portugal, será titular.

16:05. Na ressaca da pesada e humilhante derrota frente ao Skenderbeu, o Sporting regista algumas baixas de peso, como o guarda-redes Rui Patrício (expulso com vermelho directo ainda na primeira parte), mas terá também de contar com as ausências de Carlos Mané, Jefferson, Teo Gutiérrez, Bruno Paulista e William Carvalho, todos a contas com lesões ou cansaço muscular.

15:50. O Sporting tentará, esta tarde, voltar às vitórias forasteiras nas competições europeias, algo que não acontece desde o ano de 2011, no qual bateu a formação suíça do FC Zurique (0-2), último triunfo internacional fora de casa do Sporting. Do lado russo estará um jogador bem conhecido do público português, o centrocampista Manuel Fernandes, antigo jogador do Benfica, Everton, Portsmouth, Valência e Besiktas.

15:30. O Sporting regressa assim à fria cidade de Moscovo, onde perdeu a possibilidade de entrar na Liga dos Campeões, perdendo por 3-1 frente ao CSKA Moscovo. Jorge Jesus enfrenta também um grande desafio: o técnico nunca venceu em solo russo, sendo praticamente obrigatório que hoje saia vencedor deste duelo. Para depender de si próprio, o Sporting terá de vencer o Lokomotiv e voltar a triunfar contra o Besiktas.

15:15. Nesta temporada, o Sporting já foi derrotado por três vezes, todas elas com três golos concedidos, duas delas impostas por equipas da cidade russa de Moscovo: CSKA Moscovo (na segunda mão da UEFA Liga dos Campeões) e Lokomotiv Moscovo. Na abertura desta fase de grupos, a formação moscovita bateu o Sporting em Alvalade, por 1-3, com golos de Niasse e bis de Samedov contra um tento de Fredy Montero.

15:00. O grupo H, a liderança pertence aos russos do Lokomotiv Moscovo, que seguem com 8 pontos, mais seis que os turcos do Besiktas. O Sporting está actualmente na terceira posição, com 4 pontos, perseguido de perto pelos albaneses do Skenderbeu, que impôs aos Leões a segunda derrota (0-3) nesta fase de grupos da UEFA Liga Europa (ambas sofridas com três golos concedidos).

14:45. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Lokomotiv Moscovo x Sporting, partida referente à quinta jornada da fase de grupos da UEFA Liga Europa 2015/2016. Siga o minuto a minuto do jogo Lokomotiv Moscovo x Sporting, grátis, em Vavel Portugal.