FC Porto visita Tondela e de caminho quer lamber feridas europeias

Ressaca europeia forte - será o Tondela o adversário ideal para curar a dor de cabeça do FC Porto? Os portistas estiveram perto de tocar o céu e garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões (e faltava apenas um mero ponto!) mas acabaram por descer ao Inferno, entre críticas e desilusão, quando os dois golos ucranianos colocaram o Porto com um pé fora da competição.

Suave Tondela para golear, ou outra dor de cabeça no horizonte do Porto?

Ora, depois do descalabro caseiro, que tem valido críticas agudas à rotatividade (tão propalada e sempre tão discutida) de Julen Lopetegui, será um super-defensivo Tondela, aguerrido na hora de defender, o oponente ideal para a retoma portista? Neste encontro da décima primeira jornada, as duas equipas dão vida a um duelo inédito, o Porto terá que deixar o fato de favorito à porta do estádio João Cardoso e vestir algo mais apropriado para uma dura batalha frente ao último classificado Tondela, ávido de pontos.

Os homens de Rui Bento (técnico que ainda busca a primeira vitória ao comando dos tondelenses) querem fugir à descida de divisão mas, com apenas cinco golos marcados numa dezena de jogos, aparentam ser somente uma ténue ameaça à baliza do fragilizado Iker Casillas (exibição fraca diante do Dinamo). O grande desafio dos portistas será o de quebrar a muralha caseira: o segundo melhor ataque da Liga (18 golos) será capaz de fazer o que no Dragão, perante a equipa de Rebrov, não foi capaz?

Esta pergunta terá de ser respondida, na óptica do Dragão, com a necessidade de continuar, de forma ininterrupta, a pressionar o líder do campeonato, o Sporting. A formação de Alvalade tem 26 pontos - mais cinco que o FC Porto mas também com mais um jogo disputado - e qualquer ligeiro tropeção dos azuis-e-brancos poderá dar ainda mais tranquilidade pontual à equipa orientada por Jorge Jesus. Para o Tondela, qualquer ponto ganho nesta partida será um bónus tremendo na luta pela permanência (Tondela segue em último com menos um ponto que União Académica).

Tondela é débil mas já esteve a segundos de travar o agora líder da Liga

O Tondela vem de nove jogos consecutivos sem conhecer a vitória mas poderá causar decepções ao favorito, e foi Julen Lopetegui quem o relembrou: o técnico bascou recordou, no lançamento do jogo, que o Tondela, à data treinado por Vítor Paneira, esteve à beira de empatar o Sporting logo na jornada de abertura do campeonato, perdendo somente nos tardios descontos, através de um polémico lance que resultou em grande penalidade, convertida por Adrien.