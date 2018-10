Resultado Tondela 0-1 Porto na Liga NOS 2015

O Porto alcança assim a sua vitória 1500 no campeonato e reduz para dois a desvantagem sobre o Sporting, embora as duas equipas tenham um jogo a menos. Quanto ao Tondela continua sem ganhar desde Outubro. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e, continue a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

E de facto isso podia ter acontecido já perto do fim, mas Chamorro não aproveitou a grande penalidade permitindo a defesa de Casillas. Não ganhou para o susto o Porto, mas os adeptos na bancada não perdoam a má exibição apesar da vitória. Foram bem audíveis os cânticos de «joguem à bola».

Os dragões vencem mas não convencem numa segunda parte muito fraca, em que a equipa azul e branca quis gerir o resultado perante o Tondela que foi acreditando ser possível empatar.

FINAL DO JOGO O PORTO VENCE POR 0-1 O TONDELA!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' Remate de Tello para boa defesa de Claúdio Ramos.

Terá sido o «canto do cisne» para o Tondela. Chamorro não foi capaz de bater Casillas.

83' DEFENDE CASILLAS!!! O guarda-redes espanhol adivinha o lado do remate de Chamorro.

82' Grande penalidade para o Tondela!!! Maicon derruba Murillo e vê o cartão amarelo.

81' Pontapé de Rúben Neves por cima da baliza.

76' Alteração no Porto saiu Brahimi e entra Maicon.

73' Tripla alteração no Tondela saíram Edu Machado, Hélder Tavares e Nathan, entram Piojo, Murillo e Chamorro.

70' Boa arrancada de Romário Baldé, mas o remate a sair por cima.

68' Alteração no Porto saiu Marcano e entra Rúben Neves

66' Bom remate de Tello melhor a defesa de Claúdio Ramos para canto.

60' Remate muito torto de Tello a sair sem perigo para Claúdio Ramos.

55' Alteração no Porto saiu Bueno e entra Tello.

47' Remate de Edu Machado por cima da baliza de Casillas.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O PORTO!

Esta primeira parte fica ainda marcada pela expulsão de Julen Lopetegui na sequência de protestos. Veremos se os dragões aumentam a vantagem no segundo tempo, ou se o Tondela mostra argumentos para discutir o resultado.

Sem criar oportunidades para marcar vale ao Porto a inspiração de Brahimi, que em lance individual fez um golo fantástico num remate em arco.

Os dragões dominaram os primeiros quarenta e cinco minutos longe de fazerem uma grande exibição, frente a um Tondela que defende e tenta atacar como e quando pode.

INTERVALO DO JOGO O PORTO VENCE POR 0-1 O TONDELA!

45+2' Grande ocasião para o Porto com Aboubakar a receber de Bueno, mas depois o remate sai enrolado e ao lado do poste.

45' Vão jogar-se mais dois minutos de compensação.

40' Cinco minutos para o intervalo e o Porto vai controlando as operações.

35' Julen Lopetegui é expulso do banco portista por Manuel Mota por supostos protestos do técnico espanhol.

31' Novo remate de Brahimi, mas desta vez a bola sai ao lado.

28' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Grande, enorme golo de Brahimi num remate fantástico em arco a fazer a bola entrar no ângulo superior direito da baliza.

Situação complicada para o Porto que tem já os dois centrais amarelados.

26' Cartão amarelo para Marcano por derrubar Nathan.

25' Vinte e cinco minutos e continuam as dificuldades dos dragões em ultrapassar a boa organização defensiva do Tondela, que por seu turno tenta esticar o jogo em rápidos contra-ataques.

18' Na sequência do livre Bruno Nascimento atira de cabeça ao lado.

17' Cartão amarelo para Martins Indi por rasteirar Hélder Tavares.

15' Centro de Maxi Pereira e na área Herrera e Brahimi atrapalham-se e nenhum deles consegue fazer o remate, o lance acaba por ser tirado pela defesa do Tondela.

10' Primeiros dez minutos com o Porto assumir de forma natural os comandos do jogo, mas ainda sem levar perigo a Claúdio Ramos, o Tondela vai tentando sair no contra-ataque, mas sem sucesso até ao momento.

INÍCIO DO JOGO SAIU O TONDELA!

20:44. É cumprido um minuto de silêncio em memória das vítimas dos atentados de Paris.

20:42. Entram as equipas no relvado do Municipal de Aveiro, as bancadas estão quase despidas de público.

20:35. Os jogadores recolhem aos balneários para daqui a pouco regressarem para o começo do desafio.

20:25. As equipas já vão fazendo os exercícios de aquecimento no relvado, as bancadas do Municipal de Aveiro com muito pouco público.

20:20. No banco de suplentes do Tondela vão estar Matt Jones, Piojo, Rúben Saldanha, Murillo, Tinoco, Bruno Monteiro e Chamorro.

20:15. O Tondela vai jogar com Claúdio Ramos na baliza, na defesa Edu Machado, Bruno Nascimento, Kaká e Dolly Menga, no meio-campo Lucas Souza, Hélder Tavares e Guzzo, no ataque Oto'o Zue, Romário Baldé e Nathan.

20:00. O Porto tenta hoje alcançar a sua vitória 1500 no campeonato. O Tondela procura o segundo triunfo esta temporada, já não ganha desde 30 de Outubro.

19:50. No banco de suplentes do Porto vão sentar-se Helton, Maicon, Rúben Neves, Evandro, Varela, Tello e Osvaldo.

19:45. O Porto vai alinhar com Casillas na baliza, a defesa com Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano e Miguel Layún, no meio-campo Danilo, Herrera e André André, na frente Bueno, Brahimi e Aboubakar.

18:55. Raphael Guzzo, Murillo, Ruben Saldanha e Oto'o Zué regressam ao lote de convocados de Rui Bento, eles que estiveram ausentes das escolhas do técnico do Tondela na partida contra o Belenenses. Mas a grande novidade nos eleitos é a chamada do guarda-redes inglês Matt Jones, que regressa à competição depois de uma lesão.

18:20. Maicon está de regresso aos convocados de Julen Lopetegui e é a grande novidade no lote de eleitos pelo treinador basco para a partida contra o Tondela. No entanto, é expectável que a dupla de centrais seja constituída por Ivan Marcano e Bruno Martins Indi. André André voltará a ser titular e, no ataque, estará Vincent Aboubakar (Pablo Osvaldo continua sem convencer).

18:00. Iker Casillas esteve mal na fotografia do segundo golo do Dinamo Kiev, enquanto Giannelli Imbula continua a não justificar os 20 milhões pagos pelo FC Porto ao Marselha; as substituições de Julen Lopetegui foram bastante atacadas, principalmente a saída de Maxi Pereira e a não-titularidade do cérebro da equipa, o médio luso André André.

Iker Casillas falhou diante do Dinamo (Foto: FC Porto Facebook)

17:35. O treinador do Tondela, Rui Bento, busca ainda a sua primeira vitória desde que chegou ao clube, para substituir Vítor Paneira. A equipa luta para fugir ao último lugar da tabela, estando actualmente a um ponto de Académica e União da Madeira (ambos com seis pontos). Já Julen Lopetegui luta contra as críticas sobre a sua política de rotatividade e falta de agressividade do jogo portista.

17:15. A formação azul-e-branca não perde para o campeonato há já 25 jogos e não sofre golos nas provas internas há cinco partidas. O registo defensivo do Tondela está longe de ser sólido: a formação de Rui Bento só por uma vez não sofreu golos em partidas da Liga - precisamente na vitória caseira frente ao Nacional da Madeira.

17:00. O registo do FC Porto em jogos fora, na Liga, está longe de ser positivo para um candidato ao título: em três partidas até agora disputadas, o Porto apenas por uma vez comemorou um triunfo forasteiro: diante do Arouca, por 1-3, à passagem da quarta jornada da Liga. Desde 25 de Setembro que os Dragões não disputam uma partida fora de portas (nas provas internas), tendo empatado 2-2 diante do Moreirense.

16:45. As outras duas ocasiões em que a formação de Julen Lopetegui perdeu pontos na Liga sucederam-se em duas deslocações, aos Barreiros (1-1 frente ao Marítimo) e a Moreira de Cónegos (2-2 contra o Moreirense). O Porto terá de vencer esta noite para colocar pressão no líder Sporting (joga apenas na Segunda-feira) e não perder mais um centímetro na corrida pela liderança.

16:30. O FC Porto era, até ao jogo da passada Terça-feira, a única equipa lusa ainda imbatível em todas as provas, mas a derrota frente ao Dinamo Kiev (0-2) veio quebrar esse estatuto. Ainda assim, a equipa portista segue invicta nas competições internas, tal como o líder da Liga, o Sporting. O Porto regista até agora três empates, um deles em casa, a zeros, frente ao SC Braga.

16:15. O FC Porto segue em segundo lugar no campeonato nacional, sendo o segundo melhor ataque da prova, com 18 golos, menos um que o Benfica; terá pela frente o lanterna vermelha da Liga, o Tondela, que somou até agora cinco pontos apenas, tendo vencido por uma vez, quer na Liga quer em toda a temporada - frente ao Nacional (1-0), em casa, à passagem da jornada 3.

16:05. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Tondela x Porto, a contar para a 11ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada às 20:45 horas no Estádio Municipal de Aveiro - siga o minuto a minuto do jogo Tondela x Porto,, grátis, em Vavel Portugal.