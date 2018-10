Premier League: Manchester City vence Southampton e segue na liderança

O Manchester City venceu o Southampton por 3-1 e lidera o campeonato, mostrando pujança para continuar a iluminar o trilho do título inglês 2015/2016. Disputado no Etihad Stadium, o jogo arrancou com um tento do reforço milionário Kevin De Bruyne, aos 9 minutos; o médio Fabian Delph (outro reforço de Verão) marcou o segundo aos 20 minutos e fez antever uma tarde tranquila para os «Citizens».

Sem o português Cédric mas com o central experiente José Fonte, o Southampton de Ronald Koeman reduziu para 2-1 com um golo do avançado Shane Long, aos 49 minutos, mas a última palavra pertenceu ao lareral Kolarov marcaram, vinte minutos depois, num jogo em que a equipa da casa não deixou dúvidas sobre a sua superioridade. a equipa de Manchester está em primeiro lugar com 29 pontos (o rival United empatou e tem agora 28), e o Southampton em nono, com 20.

Resultados da jornada 14 da Premier League:

Sunderland - Stoke City, 2 - 0

Manchester City – Southampton, 3 - 1

AFC Bournemouth – Everton, 3 - 3

Crystal Palace – Newcastle, 5 - 1

Aston Villa – Watford, 2 - 3

Leicester City - Manchester United, 1 - 1