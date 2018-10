Resultado Sporting x Belenenses na Liga NOS 2015 (1-0)

21:03. Vitória fatídica do Sporting, quase deixando os seus adeptos à beira de um colapso nervoso: a formação leonina não conseguiu explanar o seu futebol de modo fluente e, perante um Belenenses organizado mas nulo em termos de construção ofensiva, apenas chegou ao golo através de um inacreditável erro do central experiente Tonel, que, a segundos do fim, tocou a bola numa disputa aérea com Slimani.

Apito final

90+5'. Cartão amarelo para William Carvalho.

90+4'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Fábio Nunes sai Rúben Pinto.

90+4'. Gooolooo do Sporting! William Carvalho remata para um lado e Ventura lança-se para o outro!

90+2'. Grande penalidade para o Sporting, infantil bola na mão de Tonel numa disputa aérea com Slimani, que erro crasso de um jogador tão experiente!

90+1'. Jogar-se-ão mais quatro minutos.

89'. Tiro na zona frontal, foi de Matheus Pereira, a bola foi para as bancadas.

87'. Cartão amarelo para Slimani, por protestos.

86'. Tanaka, de novo na esquerda, centra...mas o remate do colega saiu totalmente desenquadrado com a baliza.

85'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Tiago Caeiro e sai Luis Leal.

84'. Tanaka centra a partir da esquerda, Slimani ganha no ar e cabeceia, mas à figura de Ventura.

80'. Substituição na formação do Sporting: Entra Tanaka e sai Bryan Ruiz.

79'. Gelson fugiu, centrou para o miolo da área...surge de rompante Matheus Pereira, no coração, mas remata ao lado!

74'. Patrício sacode para fora após livre largo mas tenso de Martins. Canto para o Belenenses.

73'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Carlos Martins e sai André Sousa.

72'. Livre frontal para João Mário: o remate sai para fora, sem perigo.

68'. Ruiz passa a jogar ainda mais no interior, com Gelson e Matheus a liderarem as alas.

67'. Substituição na formação do Sporting: Entra Matheus Pereira e sai Fredy Montero.

65'. Cartão amarelo para André Sousa por carrinho duro sobre Jonathan Silva.

62'. Jonathan bombeia para a área, Montero mata no peito e remata entre dois jogadores, mas a bola passa por cima.

61'. Mais pressionante o Sporting, mais recuado ainda o Belenenses.

60'. João Mário passou para o miolo e Gelson tomou o seu lugar.

59'. Jonathan combina com William e depois dispara de longe, mas sem direcção.

57'. Substituição na formação do Sporting: Entra Gelson Martins e sai Adrien.

55'. Kuca faz uma péssima decisão e desperdiça um contra-ataque perigoso, mau passe do extremo.

51'. Ewerton, no limite, a controlar um lance em que poderiam ficar dois adversários isolados: boa compostura do brasileiro.

48'. Tonel crucial a cortar um passe quase fatal de João Pereira, salvou o golo o central experiente, mesmo no coração da área.

47'. Cabeceamento de Slimani após canto de João Mário, sem perigo para as redes do Belenenses.

46'. Roda de novo a bola neste Sporting 0-0 Belenenses.

Segundo tempo

19:54. Jogo calmo em Alvalade, sem oportunidades de golo exceptuando a jogada magistral de Bryan Ruiz que terminou com uma defesa espectacular do guarda-redes Ventura. O Sporting tem dominado calmamente o jogo mas não tem conseguido ser afiado e sagaz na construção das suas jogadas de ataque; por seu turno, o encolhido Belenenses confia, até agora sem qualquer fruto, na velocidade de Kuca, Sturgeon e Luis Leal.

Intervalo

45'. Apito ouve-se em Alvalade, fim da primeira parte de um jogo morno e com uma chance de golo apenas.

44'. Slimani remata para golo, mas estava em claro fora-de-jogo: boa decisão do auxiliar.

41'. Adrien centra para a entrada de Slimani...este cabeceia mas o salto de Amorim dificultou a acção do argelino. Bola para fora.

39'. Grande acção individual de Ruiz, e magistral a defesa de Ventura, canto para o Sporting.

38'. Contra-ataque do Sporting, Ruiz progride sem oposição, fura pelo meio de dois defesas...dispara, mas Ventura defende com uma palmada!

34'. Remate em arco de William Carvalho, de longe, mas a bola saiu totalmente desenquadrada.

28'. O jogo não desata, com o Sporting sem ideias para entrar na área do Belenenses.

25'. Ventura chega primeiro e amarra a bola, antecipando-se à corrida de Slimani.

22'. O jogo está morno neste momento, sem oportunidades para nenhuma das equipas.

19'. Belenenses aposta na velocidade de Kuca, Leal e Sturgeon para os contra-ataques, mas até agora sem pertinência.

18'. Remate de Montero, de pé esquerdo, na zona frontal: Ventura segurou com tranquilidade.

12'. Contra-ataque do Belenenses, com Sturgeon veloz a rematar para fora: péssima execução.

9'. Montero goza de liberdade posicional e tem-se servido bem dele, com dois passes meticulosos.

7'. Montero descobre Slimani, este desmarca-se mas Ventura lê bem o jogo e chuta para fora: boa antecipação do guarda-redes do Belenenses.

6'. Sturgeon tentou servir Luis Leal mas este adiantou em demasia a bola.

4'. Grande passe Montero, aparece Ruiz furando pela área...vai assistir Adrien, mas este remata contra a defensiva belenense!

1'. Roda a bola em Alvalade!

Apito inicial

18:40. A grande surpresa no onze dos Leões é a ausência do central brasileiro Naldo, que ficou no banco de suplentes; no seu lugar, Jorge Jesus escolheu colocar Ewerton, que fará dupla com Paulo Oliveira. No Belenenses, destaque para a titularidade de Ricardo Dias, rementendo Sá Pinto o médio experiente Carlos Martins (antigo jogador do Sporting) para o banco.

18:35. Formação inicial do Belenenses: Ventura, Tonel, Gonçalo Brandão, João Amorim, Filipe Ferreira, André Sousa, Rúben Pinto, Ricardo Dias, Sturgeon, Kuca, Luis Leal

18:35. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, Ewerton, Paulo Oliveira, João Pereira, Jonathan Silva, William Carvalho, Adrien, João Mário, Bryan Ruiz, Fredy Montero, Islam Slimani

16:40. O Belenenses não poderá jogar com um dos seus patrões de meio-campo, o ex-Benfica Miguel Rosa, que está lesionado. O central João Afonso também é baixa para esta partida, sendo expectável que Sá Pinto edifique uma dupla de centrais constituída pelos portugueses Gonçalo Brandão e Tonel - o experiente central voltará a cruzar-se com o Sporting, agora do outro lado da barricada. André Geraldes, emprestado pelos Leões, falhará também o duelo.

16:05. O Sporting não poderá contar com o lesionado Teo Gutiérrez, sendo previsível que Jorge Jesus lance o compatriota Fredy Montero, que tem mostrado veia goleadora sempre que é chamado pelo técnico. O colombiano abriu o marcador frente ao Lokomotiv Moscovo e leva já quatro golos na temporada, não gozando do estatuto de titular regular, que tem sido destinado à dupla Slimani/Gutiérrez.

15:25. Onzes prováveis do Sporting x Belenenses:

15:10. Jorge Jesus irá reencontrar a equipa que treinou nas temporadas 2006/2007 e 2007/2008, enquanto o técnico Sá Pinto, símbolo da raça leonina, irá defrontar uma equipa pela qual jogou e que já treinou nas temporadas 2011/2012 e 2012/2013. As duas formações vêem de jogos da Liga Europa: o Sporting goleou o Lokomotiv por 1-4 e o Belenenses ficou-se pelo 0-0 diante do Lech Poznan.

14:55. Na temporada passada, Belenenses e Sporting encontraram-se por três vezes e em nenhuma das ocasiões o Sporting foi capaz de sair vencedor; nos duelos para o campeonato, registaram-se dois empates (ambos por 1-1) e na partida da fase de grupos da Taça da Liga, o Belenenses levou a melhor, no Restelo, batendo os Leões por 3-2 (ao bis de Gauld o Belenenses respondeu com tento de Dálcio e bis de Abel Camará).

14:50. No presente milénio, apenas por duas vezes o Belenenses foi capaz de travar a superioridade do Sporting em partidas jogadas em Alvalade: empatando 0-0 em 2009 e voltando a empatar o Leão na última partida disputada entre ambos em Alvalade (1-1 com golos de dois jogadores que não farão parte do jogo de hoje: André Carrillo e o avançado brasileiro Deyverson).

14:35. Mas, se quisermos encontrar a data da última vitória do Belenenses sobre o Sporting no reduto dos Leões, teremos que fazer uma viagem no tempo, recuando até 2 de Janeiro de 1955, data em que o forasteiro Belenenses bateu o Sporting por 1-2 com um bis de Matateu. Portanto, em partidas jogadas no campo leonino, o Belenenses está sem ganhar ao Sporting há 62 jogos consecutivos.

14:20. Para vislumbrarmos, na História dos derbies lisboetas entre Sporting e Belenenses, o último triunfo da formação do Restelo em duelos da Liga, teremos que recuar à temporada 2007/2008, altura em que Jorge Jesus se sentava no banco do Belenenses. No Restelo, um golo do médio Zé Pedro deu a vitória ao Belenenses contra o Sporting treinado, à data, por Paulo Bento.

14:10. Até agora, para o campeonato, o Belenenses ainda não foi capaz de obter qualquer vitória, fora de casa, em cinco partidas. A formação do Restelo registou dois empates e três derrotas (todas elas bem pesadas). Nos desaires forasteiros, a equipa de Sá Pinto averbou nada mais nada menos que 14 golos sofridos (6-0 contra o Benfica, 4-0 diante do FC Porto e 4-0 frente ao SC Braga).

13:45. Em casa, o Leão não perde desde 17 de Setembro, o que significa que a série vitoriosa do Sporting em Alvalade estende-se actualmente a cinco jogos, sendo o último a vitória na Taça de Portugal sobre o rival Benfica (2-1 após prolongamento). Mais significativo: há já 21 partidas que o Sporting não conhece a derrota em partidas do campeonato.

13:30. O Sporting está ainda imbatível na Liga (tal como o Porto), registando apenas dois empates, um em Alvalade (1-1 diante do Paços) e outro no Bessa (0-0 contra o Boavista). Em Alvalade, para a Liga, o Sporting sofreu apenas dois golos (Paços Ferreira e Vitória de Guimarães); em todas as provas em 2015/2016, apenas uma derrota em casa, frente ao Lokomotiv Moscovo (1-3) num total de 8 jogos.

13:20. O Sporting segue como líder do campeonato com 26 pontos, com mais 2 que o rival FC Porto, que no Sábado bateu o Tondela por 0-1. O Belenenses tem, precisamente, metade dos pontos do clube leonino, 13, actualmente e é a pior defesa de todo o campeonato, com 22 golos concedidos até agora. O Sporting, segundo melhor ataque da prova (19 tentos, tal como o FC Porto) apenas sofreu 5 golos na Liga.

13:10. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Belenenses, partida referente à 11ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio Alvalade XXI, a partir das 19 horas. Siga o minuto a minuto do Sporting x Belenenses, grátis e, em Vavel Portugal.