Portland Timbers e Columbus Crew são os grandes vencedores das conferências Oeste e Este

Portland Timbers e Columbus Crew vão disputar o título da Major League Soccer - uma final inédita - depois de terem vencido as conferências Oeste e Este, respectivamente. Um empate a duas bolas no terreno dos FC Dallas foi o suficiente para os Portland Timbers garantirem um lugar na final da Major League Soccer, depois de em casa terem vencido por 3-1.

Os golos surgiram todos no segundo tempo: Fanendo Adi e Lucas Melano anotaram os tentos dos Timbers enquanto Ryan Hollingshead e Blas Perez assinaram os golos da formação do Texas. Os Columbus Crew vão ser os adversários dos Timbers na final da MLS. A formação do Ohio perdeu por 1-0 no terreno dos New York Red Bulls mas beneficiou da vitória por 2-0, em casa, na primeira mão.

O único golo da partida, que não foi suficiente para a equipa novaiorquina garantir um lugar no jogo decisivo do campeonato norte-americano de futebol, surgiu apenas aos 93 minutos, através de Anatole Abang.