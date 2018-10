Valência: Gary Neville é o sucessor de Nuno Espírito Santo

Não houve suspense, já que a direcção valenciana, liderada por Peter Lim, foi lesta a preencher o vazio deixado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, que ontem se despediu, definitivamente, do comando técnico «che» - a escolha do sucessor foi hoje divulgada: Gary Neville, de 40 anos, é o novo técnico do Valência.

O antigo lateral direito inglês, que se notabilizou ao serviço do Manchester United, ao longo de duas décadas (entre 1992 e 2011), enfrentará agora, depois de ter integrado o corpo técnico da selecção inglesa, o seu primeiro desafio como treinador principal, naquele que será a primeira aventura profissional de Gary Neville fora de terras de Sua Majestade.

O técnic inglês assinou um contrato que terminará em Junho de 2016 e assumirá o comando do plantel valenciano (onde pontificam nomes como as estrelas Feghouli, Dani Parejo, Álvaro Negredo ou Paco Alcácer) já no próximo dia 6 de Dezembro, após o encontro para a Liga BBVA, frente ao Barcelona. A estreia de Neville far-se-á contra o Lyon, na última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Estou muito emocionado e estou muito orgulhoso por ter tido esta grandíssima oportunidade. O Valencia é um clube enorme, de imenso prestígio. Lembro-me muito bem da paixão e da lealdade dos adeptos quando era jogador», declarou Gary Neville, nas suas primeiras constatações enquanto técnico do clube que despediu Nuno Espírito Santo.