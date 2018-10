Sucessor de Petit também é homem da casa: Erwin Sánchez treina o Boavista

Está encontrado o homem que irá comandar os destinos do Boavista após a demissão de Petit - Erwin Sánchez, também ele um senhor da casa boavisteira, foi o nome escolhido pela direcção axadrezada para continuar o trabalho do ex-internacional português na luta contra a despromoção. O antigo jogador do Boavista foi ontem oficializado como novo treinador da equipa do Bessa, regressando assim a uma casa onde iniciou a carreira de técnico, em 2002/2003.

«Não tenho medo, mas sim confiança. Se tivesse medo ficaria aqui na Bolívia, sem menosprezar o que temos feito aqui. Sabemos que não estão a atravessar um bom período, mas é um bom desafio», afirmou Erwin Sánchez sobre a nova aventura em Portugal, ele que marcou presença em onze épocas do Boavista enquanto jogador (entre 1992/1993 e 2002/2003, com passagem pelo Benfica pelo meio).

«Primeiro é um sentimento de alegria, porque o trabalho é reconhecido, e, em segundo lugar, é um sentimento de tristeza, porque está na hora de partir novamente, para um lugar lindo, mas um desafio duro», explicou. O antigo médio de 46 anos, que se sagrou campeão nacional pelos axadrezados na temporada 2000/2001, já orientou a selecção boliviana, o Oriente Petrolero e o Blooming (ambos clubes bolivianos).