Manchester City e Liverpool numa possível final da Taça da Liga

O sorteio das meias-finais da Taça da Liga resultou nos jogos Stoke City x Liverpool e Everton x Manchester City, abrindo-se assim a janela para uma eventual final entre os colossos ingleses Manchester City e Liverpool. Os «Citizens» chegam a esta fase após triunfo fácil por 4-1 sobre o Hull City.

A formação do Liverpool, liderada pelo novo técnico Jurgen Klopp, vem de uma grande goleada de 1-6 contra o Southampton (com a qual garantiu a chegada às meias-finais) mas terá de ter cautelas contra o Stoke, equipa responsável pela eliminação do Chelsea, na quarta ronda da prova, e que bateu o Middlesbrough nos quartos-de-final.Os jogos da primeira mão da Capital One Cup estão agendados para a primeira semana de Janeiro de 2016, disputando-se a segunda mão entre 25 e 29 do mesmo mês.

Destaque, nestes quartos-de-final, para a tremenda exibição do avançado belga Divock Origi: o jovem atacante executou um belíssimo «hat-trick» frente ao Southampton, marcando com o pé esquerdo, com o direito e também com a cabeça.