Resultado Benfica x Académica na Liga NOS 2015 (3-0)

Final da partida!

90+2' Perto do golo a equipa de Coimbra. Hugo Seco, em boa posição atira ligeiramente ao lado.

90' Vamos ter mais dois minutos de jogo.

Grande golo da revelação dos últimos jogos da equipa do Benfica, Renato Sanches! Remate fortíssimo e muito bem colocado do jovem médio, a trinta metros da baliza.

85' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

84' Fora-de-jogo assinalado a Rabiola.

80' Última alteração nos encarnados entrando Carcela para o lugar de Mitroglu.

80' Cartão amarelo para Rabiola.

79' Remate fraco de Mitroglu para as mãos de Pedro Trigueira.

76' Estão presentes no Estádio da Luz 34.752 espetadores.

74' Rui Vitória mexe de novo retirando Pizzi para colocar Gonçalo Guedes.

74' Livre sem perigo.

74' Falta de Jardel sobre Rafael Lopes.

70' Esgota as alterações Filipe Gouveia com a entrada de Rafael Lopes para a saída de Gonçalo Paciência.

69' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

69' Nova grande penalidade assinalada para o Benfica, novamente num lance infantil. Desta feita foi Ofori que cometeu a infração, mão na bola em plena grande área, recebendo cartão amarelo.

67' Substituição no Benfica: Sai Fejsa, entra Samaris.

66' Perto do golo do empate a equipa da Académica. Bela jogada individual de Gonçalo Paciência num excelente corte de Jardel sobre Rabiola que se preparava para fazer o golo.

61' Nova alteração na 'briosa' com a saída de Nii Plange para a entrada de Rabiola.

60' Bela jogada individual de Renato Sanches pela direita pecando apenas no capítulo do passe.

59' Livre cobrado por Gaitán para Trigueira afastar da área.

59' Falta de Ofori sobre Pizzi.

57' A equipa vinda de Coimbra aparece com outra disposição na segunda parte, jogando de forma mais subida no terreno.

56' Jonas regressa ao relvado .

55' Substituição na Académica: Sai o capitão Nuno Piloto para a entrada de Hugo Seco.

54' Jogo interrompido para assistência a Jonas.

53' André Almeida tentava servir Pizzi pela direita mas o passe sai com demasiada força.

50' Autêntico disparate de Ivanildo na cobrança do livre.

49' Falta de Eliseu sobre Aderlan.

46' Já rola a bola no segundo tempo.

Intervalo!

45' Mais um minuto para se jogar.

44' Boa jogada de Renato Sanches pelo miolo atirando forte, de pé esquerdo mas por cima.

44' Amarelo para Aderlan por falta sobre Gaitán.

41' Plange coloca na área mas Júlio César resolve a soco.

40' Canto para os estudantes.

39' Tenta responder a Académica por Nuno Piloto mas o remate sai sem a direção desejada.

Grande penalidade cobrada com muita força por Jonas, Pedro Trigueira ainda adivinhou o lado mas sem hipótese de defesa.

35' GOLOOOOOOOOOO BENFICA!!

33' Passe a rasgar de Jonas para Gaitán e, numa bola aparentemente perdida, Pedro Trigueira acaba por atropelar o internacional argentino. O guardião foi punido com cartão amarelo.

33' Grande penalidade para o Benfica!

32' Remate de Gaitán muito por cima.

29' Falta de Fejsa sobre Ivanildo. Pediu-se o segundo amarelo para o médio encarnado.

27' Remate perigoso de André Almeida.

26' Jonas aparece em boa posição mas cai na grande área em disputa com Iago. O estádio contesta, Luís Ferreira nada assinala.

24' Excelente momento do ataque encarnado novamente com Pizzi em evidência, o remate do português acaba nas mãos de Pedro Trigueira.

23' Novo livre de Leandro Silva directamente para as mãos de Júlio César.

22' Fora-de-jogo assinalado a Mitroglu.

18' Fejsa perde a bola no meio-campo recorrendo à falta para travar Gonçalo Paciência. Amarelo para o sérvio.

17' Livre cobrado por Leandro Silva, segura sem problemas Júlio César.

15' Grande passe de Renato Sanches a desmarcar Pizzi que atira por cima.

15' Canto sem perigo, bola para os estudantes.

14' Canto para o Benfica.

13' Novamente Pizzi no cruzamento para o cabeceamento fraco de Mitroglu, segura Pedro Trigueira.

9' Lisandro López tenta a sua sorte do meio da rua mas o remate sai muito torto.

5' Jonas tenta o remate mas acerta em... Mitroglu.

5' Com algum espaço, Pizzi tenta o cruzamento mas Iago afasta o perigo.

1' Começa a partida!

20:21. A partida será dirigida pelo árbitro Luís Ferreira, auxiliado por Nuno Manso e Luís Cabral. O quarto árbitro será Tiago Nunes.

20:20. No banco, Filipe Gouveia tem Lee, João Real, Oualembo, Rui Pedro, Hugo Seco, Rabiola e R. Lopes.

20:14. A equipa de Coimbra vai jogar de início com Pedro Trigueira entre os postes. Aderlan, Iago, Ricardo Nascimento, Ofori na defesa. Fernando Alexandre, Nuno Piloto e Leandro Silva trabalhando no miolo para Nii Plange, Ivanildo e Gonçalo Paciência chegarem à baliza de Júlio César.

20:12. Rui Vitória tem ao seu dispor no banco de suplentes Ederson, Gonçalo Guedes, Lindelöf, Talisca, Samaris, Carcela e Raúl Jiménez.

19:53. Já é conhecido o 'onze' encarnado. Júlio César na baliza. André Almeida, Jardel, Lisandro López e Eliseu completam o quarteto defensivo. Fejsa e Renato Sanches compõe o meio-campo, Pizzi aparece na ala direita com Gaitán na ala esquerda, no apoio à dupla de atacantes Jonas e Mitroglu.

18:35. Na Académica, Obiora, por lesão, é a grande baixa nas escolhas de Filipe Gouveia. Artur Taborda, jovem que ainda não somou qualquer minuto na Liga, colmatará o lugar nos convocados. Gouveira deverá fazer alinhar a Académica com um duplo pivot à frente da defesa, num onze que será salpicado com o talento ofensivo de Gonçalo Paciência e com a experiência de Fernando Alexandre e Nuno Piloto.

18:20. Renato Sanches deverá manter a titularidade no 4-2-3-1 de Rui Vitória, estreando-se assim a titular em partidas na Luz. A boa exibição do jovem médio em Braga reforçou a positiva ideia deixada pelo centrocampista diante do Astana. Samaris deverá permanecer de fora, retornando de castigo mas permanecendo no banco. Jonas também deverá voltar a ser suplente, com Mitroglou a liderar o ataque.

18:10. Onzes previsíveis do jogo Benfica x Académica:

18:00. Nas últimas quatro partidas disputadas na Luz, no âmbito da Liga, o Benfica domina a Académica e aplica até um «scoreboard» global bastante pesado: 13 golos marcados e apenas dois sofridos. Espera-se um Benfica subido no terreno, pressionante e intenso na abertura das hostilidades, enquanto se dá por previsível uma entrada cautelosa da Académica, com um bloco baixo.

17:45. Na última partida entre Benfica e Académica disputada na Luz, o Benfica, que marchava triunfalmente para o bicampeonato (2014/2015) bateu sem apelo nem agravo a Académica, à passagem da jornada 28, com uns expressivos 5-1. Jonas bisou nessa partida, Fejsa também celebrou um golo e Jardel outro. Apenas Lima, que também participou na goleada, não estará em campo hoje de entre os marcadores desse dia. Rafael Lopes marcou o tento da Briosa.

17:35. De seguida, em 2009, frente ao Benfica de Quique Flores, a Académica voltou a deixar a Luz de boca aberta, batendo as Águias por 0-1 com um tento solitário de Tiero; já no reinado de Jorge Jesus, no ano de 2010, os «estudantes» voltariam a celebrar em plena Catedral encarnada, com um golo de Laionel, aos 90 minutos, a dar vantagem aos forasteiros (antes haviam marcado Miguel Fidalgo para a Académica e Jara para o Benfica).

17:20. A única vitória forasteira da Académica no reduto benfiquista em partidas do campeonato foi no remoto ano de 1954 (1-2). Mas desde 2008, a Académica conseguiu obter três importantes triunfos que marcaram a histórica do clube. Em 2008, a Briosa de Domingos Paciência bateu, com espanto, o Benfica de Chalana por 0-3, com golos de Berger, Luís Aguiar e Miguel Pedro.

17:10. Este Benfica x Académica será o sexagésimo quarto confronto entre os dois clubes históricos a ser disputado no contexto do campeonato, em casa dos encarnados: o Benfica ganhou 55 partidas e apenas se deixou derrotar por quatro ocasiões, três delas tendo acontecido apenas depois de 2008, o que prova que os «estudantes» estão hoje bem mais incómodos que nos tempos idos, quanto se trata de partidas na Luz.

16:55. Se a Académica tem imensos problemas em singrar fora do seu estádio, o Benfica apenas foi torpedeado na Luz pelo Sporting nesta temporada; em casa, as Águias têm oito partidas efectuadas em todas as provas e contam, actualmente, com sete vitórias (duas delas europeias). No campeonato, o Benfica já marcou, na Luz, 18 golos dos 24 tentos assinados na totalidade dos 10 jogos realizados.

16:45. Sendo assim, a Académica não vence fora desde 18 de Outubro e o caso piora de figura quando procuramos a última vitória forasteira da Briosa no campeonato: teremos de recuar até ao dia 8 de Março de 2015, altura em que os «estudantes» bateram o Moreirense em Moreira de Cónegos, por 0-2. Já o Benfica, na Luz, está habituado a vencer (na Liga apenas cedeu pontos num jogo, 0-3 contra o Sporting).

16:35. Ainda assim, a Académica não perde para o campeonato há já cinco partidas, tendo registado quatro empates (todos eles por 1-1) e uma vitória, frente ao Marítimo, a única conseguida até agora. Mas, nas partidas disputadas fora de casa, a Académica ainda não obteve qualquer vitória para a Liga; a única vitória da presente época, fora de portas, aconteceu na Taça de Portugal, frente à Sanjoanense (1-5).

Briosa unida para combater favoritismo encarnado (Foto: Académica de Coimbra Facebook)

16:20. Já a Académica não vive uma fase fácil da sua vida nesta temporada 2015/2016: a formação de Coimbra apenas venceu uma partida neste campeonato e segue com apenas 7 pontos, na cauda da tabela classificativa (seguido pelo lanterna vermelha Tondela e em igualdade pontual com o União da Madeira). Na jornada passada, a Briosa empatou em casa 1-1 frente ao Arouca.

16:10. O Benfica persegue os directos rivais e terá hoje, frente à Académica, a hipótese de pressionar ambos (Sporting e Porto) caso sair vencedor desta ronda; os encarnados vêm de uma vitória frente ao SC Braga (0-2), a segunda fora de casa em duelos da Liga nacional e querem agora consolidar o momento de forma com um triunfo caseiro que dê maior confiança à equipa e aos adeptos.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Benfica x Académica, que marca a abertura da jornada 12 da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio da Luz, a partir das 20:30 horas - siga o minuto a minuto do Benfica x Académica, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.