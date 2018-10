Última hora: Real Madrid afastado da Taça do Rei

Cheryshyhev deveria ter cumprido um jogo de castigo na Taça do Rei, resultado da acumulação de cartões amarelos na edição da época passada, quando o russo jogava no Villarreal.

Todavia, Cheryshyhev acabou por ser titular pelo Real Madrid, na passada quinta-feira, diante do Cádiz, tendo sido substituído no primeiro minuto do segundo tempo, isto após os resposáveis madridistas terem tomado conhecimento da situação.

Em sua defesa, o Real alega não ter sido notificado pelo Villarreal,ou qualquer orgão federativo, acerca do castigo do jogador russo, um argumento que não foi considerado pelo juiz responsável. Já esta Sexta-feira, o departamento jurídico do Real Madrid reuniu-se, por forma a tentar remediar a situação.