Portland Timbers sagram-se campeões da Major League Soccer

Os Portland Timbers conquistaram o seu primeiro título nacional no terreno dos Columbus Crew, por 2-1. O triunfo inédito, no Estádio dos Columbus Crew, começou a ser construído bem cedo com um golo no primeiro minuto de jogo pelo argentino Diego Valeri que aproveitou um erro do guarda-redes Steve Clark. Este foi o golo mais rápido de uma final da Major League Soccer, marcado logo aos 27 segundos.

Rodney Wallace, de cabeça, aumentou a vantagem dos Timbers para 2-0 após cruzamento milimétrico, aos 7 minutos de jogo. O resultado com que terminou a partida, ficou estabelecido aos 18 minutos. A resposta dos Crew chegou pelo internacional da Serra Leoa, Kei Kamara, que reduziu a desvantagem para 2-1.