Benfica x Atlético Madrid na Liga dos Campeões 2015 (1-2)

21:39. Bom despique na Luz, com o Benfica a perder com o Atlético Madrid, mas, contudo, a conseguir dar uma réplica digna. Depois dos golos de Saul e Vietto aos 55 minutos), o Benfica conseguiu chegar ao golo, depois de uma boa jogada entre Raúl Jiménez e Mitroglou que resultou no golo do grego, aos 75 minutos. Apesar da intensa pressão encarnada (destaque para a grande noite de Renato Sanches, incansável e primordial na manobra do Benfica), o golo do empate não surgiu.

Apito final

90+4'. Final do jogo, triunfo «colchonero» na Luz.

90+2'. Substituição na formação do Atlético Madrid: Entra Maria Jiménez e sai Griezmann.

90'. Apenas três minutos de compensação dados apesar das perdas de tempo do Atlético.

89'. Cartão amarelo para Óliver Torres, por perder tempo.

87'. Eliseu corre pelo miolo, dispara com força...mas Oblak estende-se e defende com segurança!

84'. Carcela cruza...Jiménez cabeceia e a bola passa ao lado do poste...que pressão do Benfica!

79'. Remate atrevido de Sanches, a bola passa perto da barra!

77'. Fejsa entrada de forma feia sobre Filipe Luís: cartão amarelo que devia ter sido vermelho.

76'. Substituição na formação do Benfica: Entra Carcela e sai Gaitán.

75'. Goooloo do Benfica! Jiménez assistiu Mitroglou, este rodopiou e rematou para o fundo das redes!

74'. Júlio César sai da área e efectua um corte imperial que impediu que o avançado madrileno se isola-se. Muito atento o brasileiro.

73'. Substituição na formação do Atlético Madrid: Entra Óliver Torres e sai Ferreira-Carrasco.

70'. Renato Sanches, com brilhantismo, arranca novo cartão amarelo, agora a Saul. Livre para o Benfica.

68'. Cartão amarelo para Godín, após falta sobre Renato Sanches.

67'. Ferreira-Carrasco dispara com potência, de fora da área, Júlio César estira-se e defende...Eliseu alivia!

64'. Remate de Jiménez, Oblak segura com facilidade.

63'. Substituição na formação do Atlético Madrid: Entra Fernando Torres e sai Vietto.

61'. Substituição na formação do Benfica: Entra Raúl Jiménez e sai Jonas.

58'. Seguro o Atlético, curto o Benfica, que não consegue furar a defensiva dos madrilenos.

55'. Goolooo do Atlético Madrid! Benfica impávido, Carrasco centra e Vietto finaliza perante a passividade dos centrais encarnados!

47'. Mitroglou penetra na área, flecte para dentro e remata prontamente...mas a bola rasa o poste! Boa entrada do Benfica.

46'. Substituição na formação do Benfica: Entra Mitrolgou e sai Gonçalo Guedes.

Segundo tempo

20:41. O Benfica entrou bem na partida, com boa circulação de bola e certeza no passe, mas o 4-2-3-1 revelou-se curto perante a operância defensiva do Atlético Madrid. O golo madrileno surgiu após dois avisos, de Saul e Filipe Luís, com Júlio César em destaque. O tento forasteiro chegou por intermédio de Saul após passe fatal de Vietto, na sequência de um erro de posicionamento de Eliseu.

Intervalo

45+2'. Termina a primeira parte na Luz, vantagem para o Atlético Madrid.

45'. Jonas remata com estrondo, a bola bate em cheio em Savic.

38'. Grande passe diametral de Renato Sanches, Guedes recebe e remata cruzado, mas a bola passa ao lado.

33'. Gooloo do Atlético Madrid! Eliseu coloca Vietto em jogo, este isola-se e assiste Saul, que inaugura o marcador!

29'. Savic tira a bola a Pizzi de forma espectacular, o jovem luso ia isolar-se para o golo! Grande passe de Gaitán.

23'. Lisandro safa o Benfica após grande jogada de Juanfran, que corte providencial a impedir o golo de Vietto!

22'. Nova defesa de Júlio César, sapatada para fora após remate de Filie Luís!

21'. Saul tem corredor para progredir, dispara um potente remate mas Júlio César voa e defende para canto! Tremendo voo!

19'. Godín cabeceia para o golo mas o lance foi anulado: o central uruguaio estava fora-de-jogo.

18'. Jardel intercepta remate e cede canto.

16'. Abertura perigosa, mas Júlio César sai da baliza e antecipa-se à corrida de Ferreira-Carrasco.

13'. Lisandro ganha lance a Griezmann e ganha também um pontapé de baliza.

9'. Oblak constantemente assobiado pela massa adepta do Benfica cada vez que pega na bola.

7'. Remate de Gaitán, a bola embateu na perna de Savic e o argentino fica queixoso.

4'. Benfica com toda a posse, circulando a bola com calma e sem precipitações.

2'. Centro largo de Almeida, bola para as mãos de Oblak.

1'. Roda a bola na Luz, segue o Atlético Madrid com o esférico!

Apito inicial

19:21. Onze inicial do Atlético Madrid: Jan Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luís, Koke, Saúl, Gabi, Carrasco, Vietto, Griezmann

19:20. Onze inicial do Benfica: Júlio César, André Almeida, Lisandro López, Jardel, Eliseu, Fejsa, Renato Sanches, Pizzi, Gaitán (c), Gonçalo Guedes, Jonas

18:05. Diego Simeone deverá alinhar com um 4-3-3 habitual, reforçado pela presença do médio defensivo Saul Ñíguez, e pelo auxílio de Gabi e Koke (este com funções mais avançadas). As faixas, sempre perigosas, deverão ser entregues aos velozes e imprevisíveis Ferreira-Carrasco e Antoine Griezmann. O francês tem sido letal e já apontou 11 tentos em 19 partidas.

17:45. Persiste a dúvida quanto ao esquema adoptado por Rui Vitória: jogará o Benfica no 4-4-2 com que iniciou a temporada ou o técnico preferirá dar maior consistência ao onze inicial, colocando o sistema táctico 4-2-3-1 em prática, com Renato e Samaris no miolo, Gaitán como maestro atrás do avançado? Se jogar em 4-4-2, Jonas deverá ser titular, tendo como parceiro, ou Raúl Jiménez ou Mitroglou.

17:35. Renato Sanches voltará, ao que tudo indica, a merecer a confiança do técnico Rui Vitória, depois de ter sido titular contra o Astana, SC Braga e Académica. Contra os «estudantes», o jovem da formação encarnada marcou um golo de levantar a Luz e selou o triunfo do Benfica por 3-0 de uma forma inesquecível, marcando o primeiro golo sénior da carreira aos 18 anos, sétimo talento mais jovem a marcar na História do Benfica.

17:15. Onzes previsíveis do jogo Benfica x Atlético Madrid:

17:00. O médio internacional português Tiago será a grande ausência desta partida: o centrocampista versátil, peça essencial na estratégia de Diego Simeone, lesionou-se com gravidade na tíbia durante a partida contra o Espanyol e foi submetido a uma operação cirúrgica que o deverá deixar fora dos relvados durante quatro a seis meses. O jogador actuou no Benfica entre 2001/2002 e 2003/2004 e pertence aos quadros do Atlético desde 2009/2010.

16:45. Com a camisola encarnada vestida, Raúl Jiménez também voltará a rever alguns colegas com os quais partilhou balneário na sua passagem pelo Atlético Madrid. O avançado mexicano já defrontara o antigo clube na primeira ronda desta fase de grupos e é expectável que seja titular na partida desta noite. Sílvio, recuperado de lesão, também voltará a defrontar o clube que o emprestou às Águias.

16:25. Esta será a segunda vez que Benfica e Atlético Madrid se defrontam na História; vários serão os reencontros entre jogadores que já vestiram ambas as camisolas e existirão também alguns regressos à Luz. Jan Oblak e Siqueira voltarão a uma casa onde foram campeões, enquanto Jackson Martínez e Óliver Torres também voltarão a pisar a relva da Luz, não com a camisola portista desta vez.

16:10. Nas nove partidas já realizadas esta temporada no Estádio da Luz, apenas por uma vez o Benfica foi derrotado: aconteceu na partida contra o rival Sporting, à passagem da oitava jornada do campeonato português (0-3). Em duelos caseiros da Liga dos Campeões, o Benfica ainda não cedeu pontos nesta época: bateu o Astana por 2-0 e venceu os turcos do Galatasaray por 2-1.

15:55. Em vinte jogos realizados durante esta temporada, o Atlético apenas foi derrotado por três ocasiões. Uma delas foi às mãos do Benfica, as outras duas aconteceram frente ao Barcelona e Villarreal - mas, nas partidas jogadas fora do Vicente Calderón, o Atlético apenas por uma vez saiu derrotado: contra o Villarreal, para a Liga BBVA, precisamente antes de defrontar o Benfica.

15:40. Para apurar-se no primeiro lugar do grupo, o que permitirá aumentar as possibilidades de evitar um colosso europeu nos quartos-de-final, ao Benfica basta apenas um empate, já que a formação encarnada lidera já o grupo, com 10 pontos, valendo-lhe, no desempate com o rival madrileno, a vitória alcançada no Vicente Calderón. Para seguir em frente na liderança, o Atlético terá de bater o Benfica na Luz.

15:30. Nessa segunda ronda, o Benfica alcançou a segunda vitória no Grupo, batendo o Atlético Madrid por 1-2 de forma inesperada. Os «colchoneros» começaram a vencer, através de um golo do jovem médio ofensivo Ángel Correa, mas uma espectacular exibição de Júlio César e a sagacidade atacante de Gaitán e Jonas permitiram ao Benfica virar o resultado com golos de Gaitán e Gonçalo Guedes.

15:15. O Benfica e o Atlético Madrid decidem hoje quem irá terminar na liderança deste Grupo C: os encarnados jogam perante o seu público e querem voltar a bater a oposição dos «colchoneros», repetindo o feito inédito alcançado no Vicente Calderón, na segunda jornada da fase de grupos. Na altura, o Benfica quebrou a senda imbatível do Atlético Madrid de Diego Simeone em jogos europeus disputados no reduto madrileno.

15:05. Sejam bem-vindos à transmissão em directo do jogo Benfica x Atlético Madrid, referente à sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2015/2016, disputado no Estádio da Luz, às 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do Benfica x Atlético Madrid, em directo e, em Vavel Portugal.