Sporting apresentou proposta por Quaresma e Teo pode entrar no negócio

A notícia foi confirmada pelo próprio presidente do Besiktas, Erdal Torunogullari adiantando que as conversações surgiram, aquando do encontro entre a equipa turca e o Sporting para a Liga Europa. «O presidente do Sporting fez uma oferta verbal pelo Quaresma antes do jogo em Istambul. Foi uma oferta oficial, pois ele queria o jogador em janeiro. Falei com ele na altura e disse-lhe que era raro na história do Besiktas um jogador ser tão amado pelos adeptos. Por isso, não pensamos deixá-lo sair», referiu

No entanto os leões não parecem dispostos a desistir de trazer novamente para Alvalade o internacional português e o nome de Teo Gutiérrez já foi colocado em cima da mesa das negociações, até porque o avançado colombiano já actuou entre 2009 e 2011 na Turquia ao serviço do Trabzonspor. Ricardo Quaresma faz parte dos eleitos do Besiktas para o jogo decisivo de Quinta-feira, frente ao Sporting a contar para a última jornada da Liga Europa.