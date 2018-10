Manchester City vence Mönchengladbach e termina na liderança do Grupo D

O Manchester City venceu por 4-2 o Borussia Mönchengladbach em jogo disputado ontem, no Estádio Etihad. Em jogo a contar para a última ronda do grupo D, a equipa inglesa não deu hipóteses à brava formação germânica. Os golos dos «Citizens» foram marcados por David Silva aos 16 minutos, Raheem Sterling aos 80 e 81 e Wilfried Bony aos 85. Para os alemães marcaram Korb aos 19 e Raffael aos 42.

Com este resultado o Manchester City termina a fase de grupos na liderança do seu agrupamento, com 12 pontos, seguido da Juventus com 11. O Sevilha, apesar de ter vencido a vice-campeão europeia (1-0 com golo do ex-Juventus Fernando Llorente), cai para a Liga Europa (acumulou apenas seis pontos) e em último posicionou-se o Borussia Mönchengladbach com 5 pontos.