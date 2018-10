Wolfsburgo e PSV apurados: Naldo bisa e força United a saltar fora da «Champions»

O Manchester United foi derrotado por 3-2 na sua deslocação ao terreno do Wolfsburgo, acabando assim, por sair prematuramente da Liga dos Campeões - resta agora a Liga Europa aos pupilos do holandês Louis van Gaal. Os tentos do triunfo alemão foram apontados por executantes de língua portuguesa: Naldo brilhou com um bis (aos 14 e 84 minutos) e o luso Vieirinha marcou aos 29 minutos. Os golos forasteiros foram assinados pelo reforço milionário Anthony Martial e por um erro do médio Joshua Guilavogui.

O técnico do Wolfsburgo, Dieter Hecking, afirmou que a sua equipa mereceu a vitória: «Não tenho dúvidas que merecemos a vitória. Todos trabalharam de forma perfeita e é claro que também tivemos a necessária sorte. Espero que agora seja possível garantir a necessária consistência na Liga».

O contestado treinador do Manchester United, Louis van Gaal, analisou a situação negativa e confessou não ter explicação para o desaire: «Neste momento, não posso defender-me porque fomos eliminados da Champions. A Liga dos Campeões acabou». Quem não se coibiu de criticar Van Gaal foi o antigo goleador Hristo Stoichkov, que na rede social Twitter, celebrou o fracasso. «Cada um no seu lugar! Força Manchester!!!» Stoichkov, recorde-se, abandonou a estrutura técnica do Barcelona, em 2008, em rota de colisão com o treinador holandês.