Possíveis adversários do Benfica nos oitavos-de-final da «Champions»

Com a derrota (1-2) frente ao Atlético Madrid o Benfica ficou exposto a possíveis adversários muito poderosos, alguns deles autênticos predadores fatais. Ficando em segundo lugar do grupo C, a equipa lisboeta arrisca-se em deparar-se com qualquer adversário que se tenha apurado em primeiro lugar do seu grupo.

Ou seja, em sorte (que na maioria dos casos será 'azar') o Benfica poderá cruzar-se com colossos temíveis como o Real Madrid, Barcelona ou Bayern Munique (o trio de predadores mais ameaçador), Chelsea, Manchester City (dupla inglesa milionária e de alto gabarito), Zenit ou Wolfsburgo (as duas formações mais equiparadas com a valência encarnada). Vida, portanto, bastante difícil para o Benfica.

Entre todos os adversários possíveis, o Benfica apenas realizará um confronto inédito caso lhe calhe em sorte o Wolfsburgo ou o Manchester City. Zenit, Chelsea e Barcelona são adversários ainda frescos na memória encarnada (Benfica defrontou os três durante a era de Jorge Jesus); caso se encontre com o Real Madrid, reacenderá a chama de um clássico internacional que não acontece desde 1965.