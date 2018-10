Sporting x Besiktas: a equação é simples, rugir e ganhar ou dizer adeus à Europa

Com Ricardo Quaresma de regresso a Alvalade destaque para o decisivo Sporting x Besiktas em jogo a contar para a 6a jornada do Grupo H da UEFA Liga Europa. Depois do empate em Istambul a uma bola os leões são obrigados a vencer e ao que tudo indica Jorge Jesus já poderá contar com Teo Gutiérrez e Islam Slimani. O central Ewerton treinou condicionado mas a ambição leonina é gigante.

Apostar no onze base ou jogar com as reservas? Um dilema para JJ...

Na próxima Quinta-feira, o Sporting joga uma cartada decisiva pela continuidade na Liga Europa. Para chegar aos dezasseis-avos-de final, os pupilos de Jorge Jesus terão obrigatoriamente que vencer a formação turca. Para o técnico leonino a dúvida no onze subsiste e só na hora do jogo se saberá qual equipa titular. Ao que tudo indica, Jorge Jesus deverá juntar as primeiras escolhas com algumas reservas uma vez que, tal como o próprio já afirmou, o Campeonato e a Taça de Portugal são os principais objectivos da temporada.

Para a recepção ao Besiktas, destaque para o regresso de Rui Patricio à Europa, depois de ter cumprido castigo na partida frente ao Lokomotiv de Moscovo. Durante a semana, Ewerton treinou condicionado mas Teo já se apresentou em boas condições podendo ser eleito para esta partida frente aos turcos. Perante este cenário, o onze poderá ser o seguinte: Rui Patrício, Esgaio, Paulo Oliveira, Naldo, Jonathan Silva, William, Aquilani, Matheus, Gelson, Montero e Slimani. As utilizações de Bryan Ruiz e Adrien são ainda questões incógnitas mas uma certeza é evidente: o Sporting não terá tarefa fácil perante um Besiktas que luta pelo título turco. Aos leões cabe-lhes entrar no encontro a todo o gás procurando ímpetos ofensivos desde o apito inicial.

Com a quase certa presença de Matheus Pereira e Gelson Martins no onze, resta ao miolo canalizar jogo nas alas para promover ataques continuados, apostando na velocidade e na criatividade dos extremos e dos laterais para servir os letais Fredy Montero e Islam Slimani. Caso o Sporting mastigue o jogo pelo centro do terreno menor será a possibilidade de desequilibrar defensivamente o Besiktas. Os turcos chegam a Alvalade a precisar do empate para seguir em frente pelo que não se deverão expor tacticamente, cabendo ao Sporting assumir as rédeas do duelo. Os destaques do clube de Istambul são Quaresma e Mário Gomez, nomes que impõem respeito ao último reduto sportinguista. O clube turco jogará em contra-ataque.

A título de curiosidade relembre-se que Gomez já sabe o que é bater Patrício uma vez que, em 2012, foi do ponta de lança que surgiu o golo que permitiu à Alemanha bater Portugal no Europeu.

Em Istambul o empate soube a pouco...

Na segunda jornada da fase de grupos o Sporting deslocou-se a Istambul e não foi além de um empate a uma bola. Num jogo dominado pelos leões, Bryan Ruíz inaugurou o marcador mas permitiu a Gokhan Tore igualar já na segunda parte. Para o jogo de Alvalade o Besiktas surge em primeiro do grupo, com 9 pontos, e o Sporting em terceiro com 7 pontos. Perante isto é o mata mata puro, o que faz com que os sportinguistas encarem este jogo com ambição, esperando-se mais de 30 mil nas bancadas.