Gaitán de águia ao peito até 2019 'Diez' seguro no Benfica: Nicolás Gaitán de águia ao peito até 2019

Nico Gaitán renovou na passada quarta-feira até 2019 e passa a estar "blindado" por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O internacional argentino afirmou estar concentrado só no Benfica dizendo aos adeptos que a assinatura do novo vínculo sucedeu por vontade de ambas as partes.