Arsenal vence Olympiakos e deixa Marco Silva fora da «Champions»

O Arsenal foi ganhar ao reduto do Olympiakos, formação grega treinada pelo português Marco Silva, que precisava de empatar (ou perder pela diferença mínima de 0-1 ou 1-2) para se qualificar para os oitavos-de-final, mas, a fúria «gunner» não permitiu veleidades aos helénios, que já havia batido o Arsenal na primeira ronda da fase de grupos (3-2).

Assim, o Arsenal classificou-se para a próxima ronda da Liga dos Campeões, obtendo o segundo lugar no grupo, atrás do Bayern Munique. A vitória por 3-0 foi conseguida com um «hat-trick» do avançado francês Olivier Giroud; o Olympiakos foi relegado para a Liga Europa e poderá até defrontar o Sporting. Final inglório para a equipa do Pireu que chegou à última ronda em vantagem, mas deitou tudo a perder neste último jogo.