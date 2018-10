Liga Europa: Nápoles consegue nova vitória e atinge o pleno na fase de grupos

O Nápoles voltou a vencer, e desta vez, goleou o Legia Varsóvia (5-2), na partida final da fase de grupos da UEFA Liga Europa. Com este resultado a equipa italiana tornou-se a primeira a ganhar todos os jogos dos grupos.

O extremo belga Dries Mertens marcou por duas vezes, o espanhol José Callejón, o avançado italiano Lorenzo Insigne e o médio inglês Nathaniel Chalobah deram também expressão ao marcador na supremacia napolitana, enquanto o croata Vranjes e o suíço Prijovic reduziram para os polacos.

Na outra partida do Grupo D, o colectivo dinamarquês Midtjylland garantiu o segundo lugar e a consequente passagem aos dezasseis-avos-de-final da prova ao empatar em casa diante do Club Brugge (1-1), treinado pelo antigo guarda-redes do Benfica, o belga Michel Preud'homme..