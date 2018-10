No ataque a Setúbal: Benfica começa no Bonfim sem Gaitán

A deslocação ao Bonfim, para enfrentar o Vitória de Setúbal, antevê-se decisiva na luta do Benfica pela candidatura ao campeonato, marcando o início de um trio de jogos que disputará no espaço de uma semana (V. Setúbal, U. Madeira e V. Guimarães), antes da habitual paragem da prova. E não só o esforço físico tem normativa de gestão, neste clássico embate com os sadinos.

O jogo europeu com o Atlético de Madrid, na passada Terça-feira, deixou a derrota (1-2) no placard e a ausência de Gaitán, que terminou lesionado. Argumentos que poderão ser de superação, caso os encarnados persistam na melhor fase que atravessam na prova desde o seu início: viajam para Setúbal com quatro vitórias consecutivas.

Nico Gaítan. O peso do argentino na actual equipa da Luz é tão unânime, quanto o risco do Benfica se perder com a sua ausência. Embora a sua última exibição, para a Liga dos Campeões, não tenha sido impressa da sua inspiração habitual, a lesão (no joelho esquerdo) que o pode afastar nos próximos jogos, antevê preocupações no onze da Luz. E embora Rui Vitória se vá valer do sérvio Filip Djuricic, apenas um nome parece trazer a motivação que esta equipa tem procurado: Renato Sanches. O novato que rapidamente se torna essencial no esquema do seu orientador. Depois de três partidas bem conseguidas (Sporting de Braga, Académica e Atlético de Madrid), o jogador de 18 anos deverá voltar a jogar de início, este sábado.

E se na comitiva encarnada as ausências se dilatam, com Salvio, Luisão e Nelson Semedo ainda em recuperação, o Vitória de Setúbal recebe em máxima força, sem qualquer impedimento de lesão. O elenco sadino conta ainda com a vantagem moral, de ainda não ter perdido nenhum jogo no Bonfim, por esta época, o que contribui para o 5º lugar ocupado no campeonato, onde só conta com o total de duas derrotas.

Esta será a 68º vez que recebe os encarnados em sua casa, mas só por 14 vezes conseguiu a vitória. Para o Benfica, fica o desafio: ser a primeira equipa da temporada, a roubar os 3 pontos junto ao Sado.

Onzes Prováveis do Vitória Setúbal x Benfica