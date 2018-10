Hungria, Áustria e Islândia são os oponentes de Portugal no Europeu de 2016

A sorte foi branda com Portugal - a turma das quinas irá enfrentar, na fase de grupos do Euro 2016, as selecções da Hungria, Islândia e Áustria. A selecção portuguesa estreia-se a 14 de Junho de 2016, em Saint-Etiénne, frente aos islandeses. A 18 de Junho, o Parque dos Príncipes, em Paris, será o palco de um Portugal x Áustria. O conjunto orientado por Fernando Santos fecha a sua participação na fase de grupos a 22 de Junho, em Lyon, frente à Hungria.

A expectativa, tendo em conta a constituição do grupo F, é a de que Portugal, com Cristiano Ronaldo ao comando dentro das quatro linhas, possa realizar um percurso tranquilo até ao apuramento para a fase seguinte da prova. Ainda assim, a cautela será boa conselheira, já que as três selecções adversárias são valias emergentes no contexto europeu e podem, sem causar escândalo, dar uma réplica forte ao favorito Portugal.

Grupo A

França

Roménia

Albânia

Suíça

Grupo B

Inglaterra

Rússia

País de Gales

Eslováquia

Grupo C

Alemanha

Ucrânia

Polónia

Irlanda do Norte

Grupo D

Espanha

República Checa

Turquia

Croácia

Grupo E

Bélgica

Itália

República da Irlanda

Suécia

Grupo F

Portugal

Islândia

Áustria

Hungria