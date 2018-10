Resultado Nacional x Porto na Liga NOS 2015 (1-2)

13:00. Chega assim ao fim a nossa emissão do jogo entre Nacional e FC Porto . Esperemos que tenha gostado e continue a acompanhar o trabalho feito aqui, na VAVEL Portugal. Boa semana!

12:59. Os golos da partida foram apontados todos na primeira parte. Marcano abriu o ativo à passagem do minuto 6', na sequência de um pontapé de canto. Também de canto, Willyan repôs a igualdade com um cabeceamento ao segundo poste. Aproveitando defesa incompleta de Rui Silva, o argelino Brahimi fez o golo que garantiu a vitória aos 'dragões'.

12:52. Chega finalmente ao fim este longo e atribulado jogo. Os azuis e brancos conseguiram manter a vantagem mínima trazida de ontem e voltam a encurtar distância para o líder Sporting.

Apito final!

90+2' Aboubakar aparece completamente isolado mas adianta demasiado o esférico.

90+1' Cartão amarelo para Martins Indi.

90' Vamos ter mais dois minutos de jogo.

90' Aparecia bem Herrera pela direita mas cruza com muita força.

89' Tentava Zainadine servir João Aurélio pela direita mas o passe sai com demasiada força.

85' Fora-de-jogo tirado ao avançado Gustavo.

84' Cartão amarelo para João Aurélio por protestos.

82' Lopetegui mexe na equipa tirando Brahimi para a entrada de Evandro.

82' Corona apanhado em fora-de-jogo.

81' Canto cobrado por Willyan directamente para as mãos do internacional espanhol.

80' Cruzamento de Sequeira para Casillas agarrar em dois tempos.

79' Grande corte de Maxi após cruzamento de Gustavo.

78' Remate disparatado de Luís Aurélio.

75' Recomeça a partida!

12:20. Numa altura em que o sorteio da Liga Europa se realiza e já há adversário para o FC Porto: o fortíssimo Borussia de Dortmund.

12:19. Estamos de volta para acompanhar os minutos que faltam deste Nacional da Madeira e Futebol Clube do Porto. O jogo foi interrompido devido ao intenso nevoeiro que fez sentir, ontem, na Mad.eira

18:44. O jogo será concluído amanhã às 12:30 horas! Recordo que faltam apenas 14 minutos serem disputados e poderá acompanhá-los aqui, na VAVEL Portugal.

18:43. Já há decisão final!

18:42. A minutos do fim do tempo dado as condições não melhoraram e o jogo não deverá ser concluído hoje.

18:18. Vamos ter de esperar mais trinta minutos para receber a decisão oficial.

Contiuamos sem informação em relação ao que irá acontecer. O nevoeiro, esse, veio para ficar e de forma muito densa.

Os jogadores descem às cabines para se resguardar e não se sabe se teremos a continuação do jogo.

85' E pela terceira vez, jogo parado por Jorge Sousa.

84' Remate de Imbula para defesa fácil de Rui Silva.

82' Cartão amarelo para Rúben Neves.

81' Manuel Machado retira de jogo Nuno Campos para a entrada de Luis Aurélio.

81' Já reatou a partida.

79' Novamente o jogo a ser interrompido devido ao nevoeiro. Não está fácil na Choupana..

78' Manuel Machado vai esgotar as alterações com a entrada de Luis Aurélio.

75' Tentava Corona servir Aboubakar mas atento Rui Silva a segurar.

72' Cartão amarelo para Nuno Campos.

71' Vai ser retomada a partida e com substituição no Nacional: sai Salvador Agra para a entrada de Gustavo Henrique.

66' Jogo interrompido devido ao nevoeiro!

66' O estado do nevoeiro começa a agravar-se e a continuação do jogo pode mesmo ser posta em causa.

63' Fora-de-jogo assinalado a Herrera.

62' Cabeceamento de Marcano para defesa fácil e segura de Rui Silva.

61' Falta de Zainadine sobre Corona.

55' Herrera, em bela posição não consegue acertar com a baliza dos alvinegros.

54' Grande passe de Brahimi a desmarcar Aboubakar que, sozinho perante Rui Silva permite a defesa do guardião do Nacional.

54' O nevoeiro começa a sentir-se com alguma densidade.

52' Remate de Willyan para as mãos de Casillas.

51' Tentava Aboubakar servir Corona mas muito rápido Rui Silva a sair entre os postes e a segurar o esférico.

50' Cruzamento de Salvador Agra para as mãos de Casillas.

49' Mão clara de Marcano dentro da área portista que Jorge Sousa não vê.

48' Responde Lopetegui com a saída do amarelado Layún para a entrada de Maicon.

48' Cartão amarelo para Imbula.

48' Grande passe de Willyan a desmarcar Soares que cruza com muita força para enorme corte de Maxi Pereira.

46' Início do segundo tempo com um nevoeiro mais serrado na Madeira.

17:02. Os jogadores já regressam ao relvado para o início do segundo tempo. Manuel Machado vai mexer na equipa com a entrada de Camacho para a saída de Washington.

16:59. Os azuis e brancos acabam a primeira parte com 51% de posse de bola num quadro estatístico bastante similar entre as duas equipas em campo.

16:51. Azar para Lopetegui que já teve que mexer por problemas físicos de Danilo. Entrou para o seu lugar o francês Imbula.

16:49. Fim de um primeiro tempo com vantagem azul e branca por 1-2, fruto de um início de jogo frenético. Marcano inaugurou o marcador à passagem do minuto 6' para, dois minutos volvidos, Willyan repor a igualdade. À semelhança do central portista, o brasileiro também marcou através de um pontapé de canto. Minuto 14' e Brahimi recoloca os dragões na frente do marcador aproveitando defesa incompleta de Rui Silva.

Intervalo!

45+1' Joga-se o minuto de compensação dado por Jorge Sousa.

45' Disparate de Salvador Agra num livre direto cobrado de muito longe para... muito longe.

43' Remate torto do argelino Brahimi.

43' Grande corte de Zainadine quando Aboubakar tentava servir Herrera.

41' Casillas quase compromete, com os pés, a sua baliza. Já apertado, teve que jogar pelo seguro.

38' Contra-ataque portista mal decidido por Herrera, péssimo passe do internacional pelo México.

33' Cruzamento de Willyan para as mãos do internacional espanhol.

31' Falta de Imbula.

29' Canto batido por Agra, corte de Aboubakar.

29' Canto para o Nacional.

28' Salvador Agra apanhado em fora-de-jogo.

27' Substituição no FC Porto: Sai o lesionado Danilo para a entrada de Imbula.

26' Remate fraco de Salvador Agra para as mãos de Iker Casillas.

25' Danilo não está em condições e prepara-se Imbula para ir a jogo.

25' Retomada a partida.

24' Jogo interrompido para assistência a Danilo Pereira.

23' Fase mais calma do encontro depois um início completamente frenético.

19' Grande cruzamento de João Aurélio para excelente corte de Martins Indi.

17' Fora-de-jogo tirado a Aboubakar.

Boa jogada do ataque portista com Layún a cruzar da esquerda, Corona (com alguma sorte) deixa para Herrera atirar para bela defesa de Rui Silva. Na recarga e sem problemas, Brahimi recoloca os dragões na frente do marcador.

14' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

11' Remate de Herrera longe da baliza madeirense.

9' Cartão amarelo para Miguel Layún.

Novamente através de canto, cobrado por Salvador Agra, onde aparece Willyan ao segundo poste a cabecear para golo. O esférico ainda bateu em Layún e Casillas, em esforço, quase consegue a defesa. Empate na Choupana!

8' GOLOOOOOOOOOO NACIONAL!!

Canto apontado por Layún para a zona da grande penalidade onde aparece o central Marcano a desviar, com o seu pé esquerdo, para o fundo das redes de Rui Silva.

6' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

5' Primeira descida dos azuis e brancos mas o cruzamento de Maxi Pereira sai com muita força.

2' Primeiro momento do jogo num canto para a equipa da casa. Sem perigo.

1' Início do jogo!

15:58. As três equipas já se encontram no relvado. Estamos a instantes do início da partida.

15:55. Julen Lopetegui avança para este jogo com Casillas entre os postes. Maxi Pereira, Marcano, Martins Indi e Layún na defesa. Construção de jogo entregue a Rúben Neves, Danilo e ao mexicano Herrera. Apontados à baliza madeirense estão Brahimi, Jesus Corona e Aboubakar.

15:49. Nacional com Rui Silva na baliza. Campos, Rui Correia, Zainadine e Sequeira formam o quarteto defensivo. João Aurélio, Aly Ghazaal e Washington trabalham sobre o meio-campo com Willyan, Soares e Salvador Agra no ataque à baliza azul e branca.

15:45. Numa altura em que o estado no nevoeiro melhorou, já temos as formação oficiais de cada equipa.

15:20. O intenso nevoeiro que se faz sentir, nesta altura, na Choupana poderá trazer problemas para o encontro de hoje, ameaçando mesmo a realização do mesmo.

14:40. A última vez que o FC Porto saiu da Choupana com um triunfo, em partidas da Liga, aconteceu em 2013, quando os Dragões venceram por 1-3, à passagem da jornada 28 da temporada 2012/2013. Quanto ao Nacional, a última vez que triunfou na Choupana, diante do FC Porto, foi em 2014, na jornada 25 da temporada 2013/2014.

14:15. A ilha da Madeira tem sido um local maldito para o FC Porto durante o reinado de Julen Lopetegui: apenas por uma vez o treinador basco conduziu os seus pupilos a uma vitória em solo insular: aconteceu diante do União da Madeira; nas outras deslocações, sucederam-se dois empates e duas derrota, com o Marítimo a ser o grande carrasco dos portistas (impondo-lhes duas derrotas e um empate).

14:05. Manuel Machado também tem baixas no plantel, nomeadamente o guardião brasileiro Gottardi e o defesa Mauro Cerqueira. Nenê Bonilha não consta numa lista que tem os regressados Boubacar e Camacho.

13:45. André André é a grande baixa, pela segunda vez consecutiva, nos azuis e brancos. O internacional português está a contas com problemas físicos e fica de fora das opções de Julen Lopetegui. Para o seu lugar, e à semelhança do que acontecera em Londres, foi chamado o francês Giannelli Imbula.

13:50. O último jogo entre Nacional e FC Porto na Choupana foi à jornada 26 da anterior época e acabou com um empate a uma bola. Cristian Tello colocava os dragões em vantagem mas Wagner viria a apontar o tento que ditava divisão de pontos no final da partida. Nessa partida, o FC Porto desperdiçou uma excelente chance para se encostar ao líder Benfica na corrida pelo título 2014/2015.

13:45. Das quatro vitórias obtidas pelo Nacional durante o presente campeonato nacional, três delas foram conseguidas precisamente na Choupana, duas delas contra formações rivais da ilha da Madeira (União e Marítimo). A única vitória obtida fora de portas, na Liga, aconteceu na jornada 10, contra o Vitória de Guimarães (0-1).

13:35. O Nacional da Madeira vem de uma empate perante o Estoril por 1-1 com golo do extremo Salvador Agra. A formação insular não perde desde o dia 1 de Novembro, altura em que foi derrotada em Vila do Conde pelo Rio Ave (1-0). Todas as cinco derrotas averbadas pelo Nacional no campeonato aconteceram fora da Choupana.

13:20. Muita expectativa em torno do Futebol Clube do Porto e na maneira como a sua equipa vai reagir à eliminação da Liga dos Campeões, com duras críticas que levaram Lopetegui a colocar o lugar à disposição. O treinador basco tem estado sobre pressão e um tropeção na Madeira poderá mesmo significar um forte abanão na estrutura técnica.

13:10. Frente a frente o actual 3º classificado, o Futebol Clube do Porto com 30 pontos fruto de nove vitórias e três empates, seguindo ainda imbatível no domínio interno. O Nacional da Madeira chega a esta partida em 12º lugar com 15 pontos resultado de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

13:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Nacional x FC Porto, partida referente à décima terceira jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio da Choupana a partir das 16:00 horas - siga o minuto a minuto do Nacional x FC Porto,, grátis, em Vavel Portugal.