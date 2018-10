Mauro Icardi bisa: Inter vence em Udine e reforça liderança na Serie A

O Internazionale venceu facilmente, este Sábado, em Udine, por esclarecedores 0-4. Em jogo relativo à 16ª jornada da Serie A, o avançado italiano Mauro Icardi foi o grande protagonista do duelo, ao bisar na partida, aos 23 e 84 minutos; o montenegrino Stefan Jovetic, aos 31, ajudou à maior expressão do resultado e o croata Marcelo Brozovic, aos 87, fechou a contagem.

O Inter permanece na liderança do campeonato, com 36 pontos, à condição, com mais quatro que a Fiorentina de Paulo Sousa e mais cinco que o Nápoles, que entram em acção este Domingo. Com este resultado sobre a Udinese, a equipa de Milão suplantou, nesta fase realizada do campeonato, o recorde de pontos conseguidos na Liga fora de casa pela equipa que em 2009/10 foi treinada por José Mourinho.

A equipa orientada por Roberto Mancini apenas perdeu por uma vez no campeonato fora do Estádio Giuseppe Meazza, no reduto do Nápoles, e somou outros dois empates (Palermo e Génova, este último diante da Sampdoria), «nerazzurri« averbado quatro vitórias na condição de visitante: Carpi, Verona (diante do Chievo), Bolonha e Torino. Tudo somado, são 17 pontos em oito jogos fora de Milão.