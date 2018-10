No topo à condição: Arsenal bate Aston Villa e sobe à liderança da Liga

O Arsenal é actualmente líder da Premier League, pelo menos por trinta horas, depois de ter-se deslocado a Birmingham para bater o Aston Villa por 0-2. Olivier Giroud abriu o placar de grande penalidade aos oito minutos e Aaron Ramsey marcou num contra-ataque fulminante (39 minutos), aumentando a contagem. Com o golo marcado na primeira etapa, Olivier Giroud chegou a 50 golos com a camisola dos «Gunners» na Premier League. Além disso, é o terceiro jogador da história do clube a alcançar a marca mais rapidamente.

O treinador do Arsenal, Arsène Wenger, mostrou-se, este Domingo, rendido às qualidades do avançado internacional gaulês Olivier Giroud. «Está no topo das suas faculdades e do seu jogo. Não tem um ritmo frenético ou elétrico, prefere jogar de costas para a baliza, daí não atingir a espetacularidade em termos individuais. Mas é tremendamente eficaz e um jogador importante na equipa».

O Arsenal soma agora 33 pontos, mais um que o Leicester City, que tem menos um jogo. O Aston Villa continua no último lugar, com apenas seis pontos. Com este resultado o Arsenal fica na liderança ao menos até esta segunda-feira, quando o Leicester, líder antes do início da jornada, enfrentar o Chelsea de José Mourinho. O surpreendente Leicester soma 32 pontos e está na luta pelos lugares cimeiros.