Resultado Sporting x Moreirense na Liga NOS 2015 (3-1)

20:51. Bom jogo do Sporting, que com uma exibição bastante tranquila consegue somar mais três pontos, consolidando o primeiro lugar na tabela classificativa e sacudindo a pressão do FC Porto e do Benfica. Gelson Martins abriu a contagem e ainda na primeira parte, Aquilani fez o 2-0, aniquilando as chances do Moreirense. Slimani, na recarga da grande penalidade que desperdiçou, acabou por sentenciar o jogo, que ainda teve tempo para o tento de honra do Moreirense, através de uma penalidade máxima convertida por Rafael Martins, o mais irrequieto da formação de Moreira de Cónegos.

Apito final

90+4'. João Mário quase marca, mas Stefanovic negou o golo ao jogador leonino!

90'. Quatro minutos para serem jogados em Alvalade.

88'. Substituição na formação do Sporting: Entra Matheus Pereira e sai Teo.

88'. Rafael Martins bate um livre directo...a bola passa perto da baliza mas não assusta Patrício.

82'. Muito activo na partida, Rafael Martins coloca Patrício em sentido, com um remate que o luso defendeu.

80'. Gooolooo do Moreirense! Rafael Martins marca o tento de honra, batendo Patrício na conversão da grande penalidade!

80'. Naldo, imprudente, comete grande penalidade e vê cartão amarelo; será Rafael Martins o responsável pela marcação...

79'. Boateng testa Patrício, este defende e na ressaca, Vítor Gomes desperdiça o lance com um passe falhado.

76'. Substituição na formação do Moreirense: Entra Filipe Gonçalves sai Battaglia.

73'. Substituição na formação do Sporting: Entra William Carvalho e sai Adrien.

67'. Substituição na fomação do Sporting: Entra João Mário e sai Aquilani.

66'. Rafael Martins fica lesionado após forte contacto com Naldo.

60'. Substituição na formação do Moreirense: Entra Boateng e sai Luis Carlos.

58'. Goooolooo do Sporting! Slimani rematou mas Stefanovic adivinhou e lado e defendeu...na recarga, o argelino emendou!

57'. Adrien preparava-se para marcar o castigo máximo mas Jorge Jesus ordenou que fosse Slimani a converter.

56'. Grande penalidade a favor do Sporting, Slimani foi derrubado após carrinho descuidado de Ernst, decisão certa!

55'. Substituição na formação do Moreirense: Entra Ernest e sai Fati.

49'. Simulação óbvia de Slimani, que tentava forçar o segundo amarelo a Marcelo Oliveira: cartão amarelo para o argelino.

48'. Entrada ríspida de Sagna sobre Jonathan, perto da bandeirola de canto: cartão amarelo.

19:02. Primeira parte que correu de feição para as pretensões leoninas: o Sporting marcou dois golos e parece ter dado uma fatal machadada nos intentos e na moral da formação do Moreirense. Numa desatenção defensiva, Bryan Ruiz assistiu Gelson e este, aos 29 minutos, não desperdiçou. Aos 37, Aquilani, servido por Adrien, bateu Stefanovic e aumentou a vantagem.

Intervalo

45'. Joga-se mais um minuto de descontos.

37'. Gooloooo do Sporting! Aquilani aumenta a vantagem após cruzamento feito por Adrien! O italiano rompeu pela área e bateu Stefanovic!

36'. Gelson cruza, Slimani ganha nas alturas e cabeceia para a baliza, Stefanovic, bem colocado, agarra.

29'. Gooolooo do Sporting! Gelson Martins bate Stefanovic após livre batido por Ruiz, que assistiu o jovem extremo!

28'. Cartão amarelo para Danielson, punição por ter cortado a bola com a mão.

21'. Novo amarelo, agora para Marcelo Oliveira.

20'. Cartão amarelo para Rafa Sousa, entrada desatempada do meio.

17'. Aquilani cai na área, pede-se penalidade mas o juiz manda seguir a jogada.

13'. Gelson Martins tenta a sua sorte, de longe, Stefanovic agarra com tranquilidade.

3'. Sporting dá primeiro aviso: Jonathan Silva recebe de Teo, centrou rasteiro mas Esgaio, atrasado, não conseguiu finalizar.

1'. Arranca o Sporting x Moreirense em Alvalade!

Apito inicial

18:05. Fomação inicial do Moreirense: Stefanovic, Sagna, André Micael, Marcelo Oliveira, Evaldo, Battaglia, Rafa Sousa, Luis Carlos, Vítor Gomes, Fati, Rafael Martins

18:00. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, Esgaio, Ewerton, Naldo, Jonathan Silva, Gelson Martins, Adrien Silva, Aquilani, Bryan Ruiz, Teo Gutiérrez, Slimani