Atlético iguala Barcelona no topo, Real Madrid cai perante Villarreal

O Atlético Madrid venceu na recepção ao Athletic, tendo assim igualado o Barcelona no comando (ambos com 35 pontos) do campeonato, já que os catalães não foram além de um surpreendente empate frente ao Deportivo (após vantagem de dois golos). O central Aymeric Laporte ainda colocou o Athletic em vantagem no marcador, aos 27 minutos, mas os «colchoneros» empataram pelo médio defensivo Saul Ñíguez, aos 45.

Na etapa complementar, o avançado francês Antoine Griezmann voltou, inevitavelmente, a decidir a contenda, ao concretizar a reviravolta à passagem dos 67 minutos. O francês marcou o seu décimo segundo da temporada, voltando, mais uma vez, a mostrar-se indispensável às manobras ofensivas da formação orientada por Diego Simeone.

A outra equipa de Madrid, o Real, não teve a mesma sorte que o rival da capital. A formação de Rafa Benítez perdeu na sua deslocação ao campo do Villarreal (0-1). O golo solitário foi apontado pelo avançado Roberto Soldado aos nove minutos, sendo o Real Madrid incapaz de contrariar a vantagem do «Submarino Amarelo». Com este resultado (terceira derrota na liga) os «merengues» ficam em terceiro lugar, com 27 pontos, enquanto o Villarreal segue em quinto, com 27.