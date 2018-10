«Champions»: Arsenal x Barcelona e Juventus x Bayern apimentam 'oitavos'

O sorteio da UEFA Liga dos Campeões, realizado em Nyon, na Suíça, ditou embates lendários como o Arsenal x Barcelona ou o Juventus x Bayern Munique, com o destaque luso a ir para o Benfica (único participante português subsistente), que fugiu aos turbarões e irá disputar os oitavos-de-final da prova com os russos do Zenit, orientados pelo técnico português André Villas-Boas.

Assim, o Benfica volta a enfrentar o Zenit nos oitavos-de-final, tal como em 2011/12, enquanto o actual campeão Barcelona encontra o Arsenal e a vice-campeã Juventus enfrenta o campeão da edição 2012/2013, Bayern. O outro técnico português ainda em prova, José Mourinho, terá pela frente a oposição do PSG, que disputará com o Chelsea um lugar nos quartos-de-final da competição. Os jogos estão marcados para 16/17 ou 23/24 fevereiro (primeira mão) e 8/9 ou 15/16 março (segunda).

Destaque também o Real Madrid, campeão em 2013/2014: os «merengues» do craque luso Cristiano Ronaldo e companhia irão medir forças com a AS Roma do mítico Francesco Totti; Manchester City e Atlético Madrid afiguram-se como claros favoritos nos embates conrta Dinamo Kiev e PSV, respectivamente.

Sorteio dos-oitavos-de final da UEFA Liga dos Campeões:

16 Fevereiro e 9 Março

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ENG)

Benfica (POR) - Zenit (RUS)

17 Fevereiro e 8 Março

Gent (BEL) - Wolfsburg (GER)

Roma (ITA) - Real Madrid (ESP)

23 Fevereiro e 16 Março

Arsenal (ENG) - Barcelona (ESP)

Juventus (ITA) - Bayern München (GER)

24 Fevereiro e 15 Março

PSV Eindhoven (NED) - Atlético Madrid (ESP)

Dinamo Kiev (UKR) - Manchester City (ENG)