Alemanha no caminho de Sporting e Porto, Braga desloca-se à Suiça

O sorteio dos dezasseis-avos-de-final ditaram que Sporting e FC Porto irão medir forças com duas formações alemãs: o clube de Alvalade defrontará o Bayer Leverkusen e o Porto terá que liderar com o Borussia Dortmund. Já o Sporting de Braga vai até à Suiça para medir forças com o Sion.

A primeira mão desta eliminatória será jogada a 16 de Fevereiro e a segunda ronda a dia 25 de Fevereiro, à excepção do encontro dos bracarenses, que disputarão a primeira ronda no dia 18 de Fevereiro, enquanto o jogo complementar será disputado a 24 de Fevereiro.

Dezasseis-avos-de-final da UEFA Liga Europa:

Valencia (ESP) v Rapid Viena (AUT)

Fiorentina (ITA) v Tottenham Hotspur (ENG)

Borussia Dortmund (GER) v FC Porto (POR)

Fenerbahçe (TUR) v Lokomotiv Moscovo (RUS)

Anderlecht (BEL) v Olympiakos (GRE)

Midtjylland (DEN) v Manchester United (ENG)

Augsburgo (GER) v Liverpool (ENG)

Sparta Praga (CZE) v Krasnodar (RUS)

Galatasaray (TUR) v Lazio (ITA)

Sion (SUI) v SC Braga (POR)

Shakhtar Donetsk (UKR) v Schalke 04 (GER)

Marselha (FRA) v Athletic Club (ESP)

Sevilha (ESP) v Molde (NOR)

Sporting CP (POR) v Bayer Leverkusen (GER)

Villarreal (ESP) v Nápoles (ITA)

St-Étienne (FRA) v Basel (SUI)