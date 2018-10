Veja aqui: Onze ideal da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões

A equipa ideal dos grupos da UEFA Liga dos Campeões contém dois jogadores do Bayer Munique e do Paris Saint-Germain (as duas formações mais representadas no onze ideal escolhido) e dois que já actuaram na liga portuguesa (Hulk, dos russos do Zenit e o astro Cristiano Ronaldo, do Real Madrid).

Equipa da fase de grupos da UEFA Champions League:



GR: Kevin Trapp (Paris SG)

DF: Andrea Barzagli (Juventus)

DF: Thiago Silva (Paris SG)

DF: Diego Godín (Atlético)

DF: David Alaba (Bayern)

ME: Willian (Chelsea)

ME: Sven Kums (Gent)

ME: Raheem Sterling (Manchester City)

AV: Hulk (Zenit)

AV: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

AV: Thomas Müller (Bayern)