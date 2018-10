River Plate vence Sanfrecce Hiroshima e está na final do Mundial de Clubes

O River Plate venceu por 1-0 a equipa do Sanfrecce Hiroshima com golo de Lucas Alario, ao minuto 72. Os argentinos irão jogar a final do Campeonato Mundial de Clubes frente ao vencedor do duelo Barcelona x Guangzhou Evergrande. Numa partida muito disputada e com o favorito River Plate sempre a pressionar o adversário, a primeira oportunidade foi para os japoneses - um erro do central colombiano Eder Balanta quase deu golo.

Na volta do intervalo, o River retomou a pressionar. A equipa do técnico Marcelo Gallardo manteve a posse de bola e passou a ser mais incisivo nas jogadas ofensivas. Além disso, bloqueou as investidas japonesas, principalmente pelas alas. Logo aos 47, os «Milionários» perderam uma grande oportunidade após cruzamento quase fatal de Mercado.

Mais perigoso, o River abriu o placar aos 72 minutos. Na cobrança de falta para área, o guarda-redes Hayashi abordou de forma errónea o lance e a bola sobrou para Alario, que empurrou para o fundo das redes. Os japoneses tentaram uma reacção na tirada final da partida, para tentar levar o jogo para o prolongamento, mas o River conseguiu segurar as poucas investidas do Sanfrecce e permaneceu com a posse de bola no meio campo ofensivo.