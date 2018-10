Mudança técnica no Belenenses: Sá Pinto demite-se, Velásquez a caminho

À sexta derrota no campeonato, Sá Pinto decidiu que a melhor solução para «tranquilizar a equipa» seria a sua demissão do cargo de treinador do Belenenses. O antigo técnico do Sporting preferiu abandonar o lugar, mesmo tendo em conta a tentativa do presidente da SAD, Rui Pedro Soares, para o demover dessa intenção.

O treinador de 43 anos esteve, assim, apenas 6 meses no cargo de treinador do Restelo, num percurso feito de altos e baixos. A qualificação para a fase de grupos da Liga Europa foi um dos momentos mais altos do Belenenses nesta temporada, mas as goleadas frente ao Benfica, FC e SC Braga (todas elas para o campeonato) constaram como alguns dos piores momentos da formação da Cruz de Cristo em 2015/2016.

O sucessor de Sá Pinto está encontrado e será hoje apresentado: Julio Velásquez, jovem técnico de apenas 34 anos, é o escolhido para puxar para cima o Belenenses (está na 13ª posição da tabela). O ex-treinador do Bétis, do Real Murcia e do Villarreal, terá o objectivo de dar maior estabilidade desportiva ao clube lisboeta.