Futuro de José Mourinho poderá passar por retorno ao Real Madrid

Agora que José Mourinho foi despedido do Chelsea, o treinador deverá abraçar um novo projecto mas apenas no principio da próxima época. A possibilidade do Real Madrid ser o seu próximo projecto é muito provável, já que o actual técnico, Rafa Benítez, não está a ter sucesso e o grande parte da massa adepta «merengue» apoia o regresso do treinador luso.

Em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, Florentino Pérez, presidente do clube madrileno, referiu que, para já, Benítez tem a sua confiança. «Benítez é capaz de resolver os nossos problemas. É a única opção que contemplamos. Tenho boas recordações de Mourinho, elevou-nos a nível competitivo». Sobre o eventual regresso de Mourinho, agora que é um treinador livre, o presidente do Real Madrid disse que «não se pode prever o futuro».

Ramón Calderón, ex-presidente do Real Madrid, acredita que José Mourinho irá regressar ao Santiago Bernabéu depois de ter deixado o comando técnico do Chelsea. «Mou mais perto do Real Madrid. Só falta acertar algumas coisas e estará aqui. É, sem dúvida, a melhor notícia para Florentino Pérez na situação mais difícil que já viveu como presidente. Não podia ter encontrado melhor escudo».