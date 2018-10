Chelsea: Guus Hiddink para fazer a ponte para a chegada de...Diego Simeone?

Acertada a rescisão de contrato com José Mourinho, é hora do multi-milionário Roman Abramovich começar a pensar no futuro do Chelsea. E se a operação a nível financeiro não parece difícil, apesar do treinador argentino Diego Simeone ter renovado em Março deste ano até 2020 o seu vínculo com o Atlético Madrid (com uma cláusula de 20 milhões de euros e a auferir seis milhões de euros anuais), há alguns pormenores que o técnico «colchonero» pretende ver consumados antes de tomar qualquer decisão quanto a um hipotético ingresso no Chelsea, que, a acontecer, seria apenas no final da temporada.

De acordo com o jornal inglês Mirror, Diego Simeone poderá aceitar o convite do magnata russo, caso o clube esteja disponível para reformular por completo o plantel e contratar o francês Antoine Griezmann, peça fundamental no onze dos madrilenos. Entretanto, tudo indica que o holandês Guus Hiddink seja o substituto imediato de José Mourinho, sendo o seu objectivo o da estabilização da equipa até fim da presente época. Caso ingresse no clube de Stamford Bridge, o ex-seleccionador passará por uma casa que bem conhece, já que consumará, assim, a sua segunda estadia (2009) no clube.