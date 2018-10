Resultado Benfica x Rio Ave na Liga NOS 2015 (3-1)

Da nossa parte resta agradecer a preferência. Até à próxima!

18:05. Apesar disto, destaque para o bom jogo de ambos os lados. No Benfica, figuras como Jonas e Pizzi estiveram em destaque, enquanto que para o Rio Ave Cássio foi sem dúvida o herói. Com esta vitória, o Benfica conquista os 3 pontos e fica com 31, ainda na 3ª posição da tabela. Já o Rio Ave permanece com os mesmos 21 na 5ª posição.

18:00. Uma vitória justa do Benfica no global dos 90 minutos. O Rio Ave apresentou-se muito consistente e com qualidade, e a prova disso foram os 45 minutos iniciais. As águias marcaram cedo mas o Rio Ave não tardou a reagir, com um primeiro bloco de jogo muito intenso e equilibrado, onde nenhum dos lados conseguiu aumentar a vantagem. Na 2ª parte o cenário já foi diferente: o Benfica superiorizou-se claramente, criando diversas situações ofensivas à procura do golo, enquanto o Rio Ave se mostrou mais fraco no ataque. Apesar disso o Benfica só conseguiu mexer no resultado aos 81 minutos, com o 2º golo de Jonas na partida, logo seguido por Jiménez, aos 83. O Rio Ave não teve mais hipótese e a partida acabou mesmo com os 3-1 dos 83 minutos, apesar de Jiménez ainda ter marcado em fora de jogo e de Pizzi não ter marcado por uma unha negra.

Final da partida na Luz. O Benfica vence o Rio Ave por 3-1!

90+2'. QUASE PIZZI! O remate foi fantástico mas bateu na trave, e o 4º golo não surgiu.

90'. Vão jogar-se 3 minutos de compensação.

89'. Podia ter sido o 4º golo! Jímenez apareceu isolado na área, fez um chapéu a Cássio e colocou a bola na baliza, mas o árbitro já tinha assinalado o fora-de-jogo.

84'. A Luz está eufórica! 2 minutos depois o Benfica volta a festejar golo, com um tento de qualidade de Jiménez. A jogada começou com um grande passe de Jonas, com o mexicano a correr com Marcelo atrás mas a atirar apenas com Cássio pelo meio, que não foi capaz de evitar o 3-1.

83'. GOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!! JIMÉNEZ!!

82'. Carcela cruzou para a área diretamente para Jonas, que soube aproveitar a oportunidade e cabeceou sem medos para o golo, bisando na partida. A Luz ficou ao rubro e Jonas foi festejar com os adeptos. Golo que surge na sequência de um Benfica que já andava a pedir o segundo da partida.

81'. GOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!! JONAS!!

80'. Livre para o Benfica, mas sem perigo na cobrança.

78'. O jovem do Benfica soube aproveitar muito bem a oportunidade, mas Wakaso desviou ligeiramente e permitiu a Cássio fazer uma excelente defesa. O guardião ficou no chão mas já está recuperado.

77'. QUE DEFESA DE CÁSSIO E QUE REMATE E RENATO SANCHES!

74'. Remate forte de Carcela à baliza! Bom aproveitamento do jogador, mas a bola não tomou a direção desejada. Fica o registo de uma boa iniciativa.

72'. Atirou muito alto Pizzi! Eliseu fez o lançamento diretamente para a grande área, a bola sobrou para Pizzi e o jogador não foi capaz de rematar com perigo, saindo a bola muito por cima.

69'. Substituição no Benfica: Sai Mitroglou, entra Jiménez.

68'. Substituição no Rio Ave: Sai Yazalde, entra João Novais.

64'. Esteve bem Carcela! Ultrapassou todos os adversários em grande velocidade, sendo apenas parado por um corte de Marcelo.

64'. Cássio está a ser fulcral para o Rio Ave, com grandes defesas aos constantes remates do Benfica. Se não fosse o guardião o Benfica podia já ter tido sucesso.

62'. CÁSSIO!!! Esteve quase o Benfica. Grande jogada de entendimento entre André Almeida e Jonas, com Cássio em destaque na defesa. A bola saiu pela linha lateral e o Benfica voltou a tentar, mas mais uma vez Cássio esteve muito bem e impediu o 2º das águias.

59'. Substituição no Benfica: Sai Gonçalo Guedes, entra Carcela.

56'. Rui Vitória chama Carcela.

52'. QUASE MITROGLOU! Guedes cruzou para o grego, mas este atrapalhou-se, tal como o guardião Cássio, e ninguém chegou à bola, que acabou por sair pela linha de fundo.

50'. Benfica entra em força no segundo bloco do jogo.

48'. O Benfica pede penálti mais uma vez, depois de um canto.

45'. Substituição no Benfica ao intervalo: Sai Samaris, entra Fejsa.

INÍCIO DA 2ª PARTE

17:05. Já está tudo a postos para o início do 2º bloco de jogo.

16:55. Um jogo intenso e com um resultado equilibrado. O Benfica entrou melhor e marcou cedo, através de Jonas, mas o golo só pareceu dar força ao Rio Ave que melhorou a sua performance e equilibrou a partida. Um livre perigoso de Brassan marcado com muita perícia acabou mesmo em golo e o Rio Ave empatou. O Benfica bem tentou marcar outro mas a qualidade de jogo que o Rio Ave tem apresentado não o permitiu, permanecendo o empate até ao intervalo naquele que parece o resultado mais justo.

INTERVALO NA LUZ. BENFICA 1-1 RIO AVE.

45'. Vai jogar-se um minuto de compensação.

44'. Substituição no Rio Ave: Sai Heldon, entra Kayembe.

43'. Heldon parece não estar em condições de continuar o jogo, depois de se queixar de dores na coxa.

38'. Esteve perto Wakaso! Na sequência de um canto a bola esteve perto de entrar e fazer o segundo para os visitantes.

34'. O Benfica tem jogado muito no ataque nos últimos minutos, à procura do 2º golo.

31'. Remate de Samaris, mas sai por cima.

30'. Grande confusão na área, mas o Benfica fica a pedir o penálti! Cássio defendeu mas Jonas reclamou antes mão de Wakaso.

29'. Cartão amarelo para Wakaso por falta sobre Jonas. Livre perigoso para o Benfica.

23'. O jogo está agora muito ritmado e com muita intensidade.

19'. Destaque para a equipa do Rio Ave, bem organizada e a dar luta ao adversário.

18'. QUASE PIZZI! Na área o jogador tentou a sua sorte mas esteve bem Cássio, rápido na resposta.

14'. Que golo de Bressan! O livro perigoso foi bem aproveitado e o jogador fez um remate de grande qualidade, com a bola a fazer um arco perfeito para a baliza de Júlio César. O guardião brasileiro atirou-se bem, mas não foi capaz de impedir o empate.

13'. GOOOOOOOOOOOOOOLO DO RIO AVE! BRESSAN!

12'. Livre perigoso para o Rio Ave.

10'. O golo do Benfica parece dar ânimo ao Rio Ave, que procura jogar mais no meio-campo das águias.

9'. Samaris não poderá jogar no próximo jogo por excesso de amarelos, frente ao Guimarães.

8'. Cartão amarelo para Samaris após entrada dura sobre um jogador do Rio Ave. Do livre nada resultou.

7'. Quase Renato Sanches!! Foi por pouco que não marcou de fora da área, com a bola a sair ao lado.

4'. Esteve bem o Benfica a atacar em equipa, com Pizzi a passar de calcanhar para Jonas, que rematou à figura de Cássio. A bola fez ricochete no guarda-redes e a bola sobrou para Guedes, que passou com perícia a Jonas. O brasileiro não hesitou e marcou para o primeiro da partida.

4'. GOOOOOOOOOOOOLO DO BENFICA!!!! JONAS!!!!

2'. Primeiro lance de ataque do jogo encetado pelo Benfica, mas a bola sobrou para Cássio sem grande perigo.

Já rola a bola na Luz!

15:58. As equipas já estão em campo!

15:50. As equipas recolhem agora aos balneários. Faltam 10 minutos para o apito inicial.

15:40. No Benfica, destaque para o regresso de Samaris ao onze e consequente saída de Fejsa.

Rio Ave: Cassio; Lionn, Marcelo, Capela e Edimar; Wakaso, Pedro Moreira e Bressan; Ukra, Yazalde e Heldon.

Benfica: Júlio César; André Almeida, Lisandro, Jardel, Eliseu; Pizzi, Samaris, Renato Sanches, Guedes; Jonas e Mitroglou.

15:30. Já temos os 11 oficiais!

13:55. Rui Vitória voltará a não contar com o maestro argentino Nico Gaitán, que continua a recuperar de uma lesão contraída no duelo contra o Atlético Madrid. O argentino junta-se aos indisponíveis Luisão, Nélson Semedo e Salvio. Pedro Martins estará impossibilitado de utilizar o versátil Marvin Zeegelaar, que cumprirá castigo durante esta jornada.

13:45. Onzes previsíveis do Benfica x Rio Ave:

13:35. Nos últimos sete confrontos na Luz, para o campeonato, o Benfica levou sempre a melhor (em quatro dessas partidas o Benfica marcou quatro ou mais golos). Teremos que remontar ao ano de 2005 para encontrar um duelo em que o Rio Ave tenha conseguido roubar pontos (2-2 durante a temporada 2005/2006). Neste novo milénio, o Rio Ave apenas arrecadou dois empates na Luz.

13:25. No contexto da liga portuguesa, Benfica e Rio Ave já se defrontaram 42 vezes: os encarnados venceram 29 dessas partidas, com os vilacondenses a triunfar por quatro ocasiões apenas. Em partidas realizadas na Luz (21 na Liga, até agora) o Rio Ave nunca foi capaz de bater o Benfica; aliás, no total (22 jogos em todas as provas), o Rio Ave nunca conheceu o sabor da vitória em reduto encarnado.

Benfica tem dominado Rio Ave na Luz

13:10. A última vitória do Rio Ave fora de portas registou-se a 22 de Novembro, no reduto do Paços de Ferreira: os vilacondenses venceram por 1-2, no âmbito da Taça de Portugal. Para o campeonato, a última vitória forasteira do Rio Ave deu-se, curiosamente, contra os «castores», a 19 de Setembro (0-3). Há três meses que a formação de Vila do Conde não vence fora, para a Liga.

13:00. Na Luz, o Benfica tem a sua fortaleza, mas, ainda assim, essa fortaleza já foi arrombada por duas vezes na presente temporada, por Sporting (0-3 para a Liga) e pelo Atlético Madrid (1-2 para a fase de grupos da Liga dos Campeões), no último jogo disputado no reduto benfiquista. Para a Liga, o Benfica não perde desde a sua trágica noite de 25 de Outubro, diante do Sporting.

12:50. Na Madeira, o Benfica registou o seu primeiro empate deste campeonato (0-0), e o quarto jogo sem marcar nenhum golo (Arouca, Porto, Sporting e União). Curiosamente, todos os jogos em branco foram registados para a Liga NOS, custando dez pontos à formação de Rui Vitória. Também o Rio Ave vem de um empate, mas para a Taça de Portugal (1-1 frente ao Vitória FC), acabando por singrar nas grandes penalidades.

12:40. O Rio Ave segue num extremamente positivo quinto lugar: os vilacondenses somam 21 pontos e estão apenas a três de distância do SC Braga. A formação orientada por Pedro Martins é o quinto melhor ataque do campeonato (21 golos) e a pior defesa entre os sete primeiros classificados (17 tentos concedidos). O Benfica é, actualmente, o ataque mais concretizador da Liga (31 golos).

12:25. Depois do empate a zeros na Madeira, o Benfica foi alvo de alguma contestação por parte dos adeptos encarnados. O grande foco dos protestos foi o treinador Rui Vitória, que actualmente enfrenta a contestação de uma franja de adeptos que pede a sua demissão. O jogo desta tarde será essencial para reanimar as hostes benfiquistas - novo tropeção poderá deixar o técnico numa situação muito periclitante.

Vitória sob pressão após nulo na Madeira (Foto: Facebook SL Benfica)

12:15. O Benfica volta a actuar no campeonato depois do grande tropeção ocorrido na Madeira, frente à formação do União; os encarnados mostraram-se apáticos, sem dinâmica de jogo e sem velocidade, perante um conjunto recuado, pragmático e confortável nas acções defensivas. O 0-0 castigou a inoperância do Benfica e deixou as Águias mais distantes do título (a 7 pontos do líder Sporting).

12:05. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Rio Ave, partida referente à 14ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio da Luz a partir das 16:00 horas - siga o minuto a minuto do Benfica x Rio Ave, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.