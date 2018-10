Resultado Porto x Académica na Liga NOS 2015 (3-1)

22:31. Despeço-me com votos de boas festas e continue a acompanhar o trabalho feito aqui, na VAVEL Portugal.

22:29. A equipa treinada por Filipe Gouveia não representou grande dificuldade para os azuis e brancos mas nem por isso deixaram de ter uma exibição honrosa no Estádio do Dragão. Rui Pedro, ao minuto 84 fez o golo de honra numa equipa que não virou a cara à luta e, principalmente no segundo tempo, procurou alvejar a baliza defendida por Casillas.

22:25. O FC Porto é o novo líder da Liga. Os azuis e brancos aproveitaram a derrota do Sporting na Madeira, frente ao União e venceram sem dificuldade a Académica de Coimbra por 3-1. Danilo Pereira, Aboubakar e Herrera foram os autores dos golos que carimbam o topo da liderança na viragem do ano.

Apito final!

90' Canto cobrado por Hugo Seco, Rabiola ganha nas alturas mas cabeceia à figura de Casillas.

90' Mais três minutos de jogo.

89' Cartão amarelo para Danilo Pereira.

88' Assistência de Maxi para falhanço incrível de Aboubakar.

86' Remate de Tello ao lado da baliza.

85' Nos azuis e brancos sai Corona para entrar Bueno.

Enorme passe de Rabiola que isola Rui Pedro que bate Casillas. Golo de honra para os 'estudantes'!

84' GOLOOOOOOOOOO ACADÉMICA!!

83' Assobiadela no Dragão para Lopetegui. O técnico basco opta por colocar Bueno em campo mas os adeptos queriam ver André Silva em ação.

81' Layún procurava servir Aboubakar mas Pedro Trigueira recebe sem problemas.

78' Vai a jogo Tello para a saída do argelino Brahimi.

75' Remate muito forte de Ofori com a bola a sair pouco por cima.

74' Mexe pela primeira vez Lopetegui colocando Evandro para o lugar de Rúben Neves.

Momento genial da dupla mexicana dos azuis e brancos! Corona senta Ofori e serve na perfeição Herrera que, com muita classe e de calcanhar faz o terceiro golo da partida. É o terceiro golo do mexicano no campeonato.

72' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

70' Esgota as alterações Filipe Gouveia retirando de campo Rafael Lopes fazendo entrar Rabiola.

69' Fora-de-jogo assinalado a Aboubakar.

68' Belo cruzamento de Corona mas Aboubakar chega ligeiramente atrasado.

67' Remate forte de Layún para defesa complicada de Pedro Trigueira. Muito em ação o lateral mexicano.

65' Filipe Gouveia volta a mexer com a entrada de Rui Pedro para a saída de Pedro Nuno.

63' Cruzamento de Aderlan para as mãos de Casillas.

62' Fora-de-jogo assinalado a Miguel Layún.

58' Substituição na Académica com a saída de Ivanildo para a entrada de Hugo Seco.

Novamente de bola parada, cobrada por Layún mas deita feita é Aboubakar quem aparece primeiro poste a fazer o segundo golo do jogo. Sétima assistência do lateral mexicano no campeonato, sexto golo do camaronês.

53' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

52' Cartão amarelo para Fernando Alexandre.

52' Falta de Nuno Piloto sobre Herrera.

49' Brahimi perde a bola pela linha final quando tentava driblar o adversário.

48' Fora-de-jogo assinalado a Aboubakar.

46' Começa a segunda parte!

21:23. O Futebol Clube do Porto expressou o seu domínio ao minuto 7' por Danilo Pereira. Na sequência de um canto cobrado por Layún, o internacional português apareceu muito bem a desviar ao primeiro poste. Danilo esteve mesmo perto de bisar à passagem do minuto 20', mas o remate saiu ligeiramente ao lado.

21:18. Fim de uma primeira parte com grande domínio da equipa azul e branca por grande período de tempo. Só nos últimos cinco minutos é que a equipa orientada por Filipe Gouveia conseguiu descer até à área portista e com algum perigo, nomeadamente um remate perigoso de Pedro Nuno.

Intervalo!

45' Sequência de cantos para a equipa de Coimbra.

44' Canto para a Académica.

42' Remate de Aderlan contra o corpo de Miguel Layún.

40' Melhor ocasião para os 'estudantes' com Pedro Nuno a aparecer pela direita atirando para Casillas efetuar defesa apertada.

39' Remate disparatado de Rúben Neves. No entanto, o jovem português recebeu aplausos vindos da bancada.

37' Cruzamento de Layún que tentava servir Aboubakar com o camaronês a chegar atrasado.

36' Belo corte de Ricardo Nascimento.

34' Primeiro amarelo da partida para Rafael Lopes.

33' Belo passe de Layún mas o mexicano Corona falha a receção de bola.

31' Jogo de sentido único até este momento no Estádio do Dragão.

30' Canto para os 'dragões'.

29' Cabeceamento de Aboubakar para defesa segura do guardião português.

28' Belo corte de Nuno Piloto quando Herrera aparecia em posição para finalizar.

26' Bela combinação de Corona e Maxi Pereira que tentou servir Aboubakar mas Iago, novamente, muito bem no corte.

25' Ivanildo cobra diretamente para as mãos de Iker Casillas.

24' Rafael Lopes aparecia em excelente posição mas demorou muito tempo na decisão. Canto para a Académica.

20' Remate muito forte, com o pé esquerdo, de Danilo Pereira com a bola a passar muito perto da baliza.

19' Canto sem qualquer perigo.

18' Excelente jogada de Layún pela esquerda, cruza com conta mas belo corte de Iago pela linha final.

17' Remate de Corona mas sem a direção desejada.

15' Com este resultado, o FC Porto passa a ser líder virtual do campeonato.

13' Livre batido por Layún para corte da defensiva da Académica.

13' Falta de Nuno Piloto sobre Herrera.

Canto cobrado na esquerda por Layún e Danilo Pereira, ao primeiro poste, cabeceia para o primeiro golo no Dragão!

7' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

7' Grande defesa de Pedro Trigueira quando Brahimi aparecia sozinho pela esquerda. Canto para os azuis e brancos.

4' Grande jogada de Brahimi pela esquerda a servir na perfeição Corona que atira contra Iago.

3' Início forte do FC Porto com o remate de Rúben Neves para as mãos de Pedro Trigueira.

1' Apito inicial!

20:29. Está prestes a começar o jogo no Estádio do Dragão!

20:12. Boas notícias para a equipa do Futebol Clube do Porto e, consequentemente, notícias menos favoráveis para os 'estudantes' com a vitória surpresa do União da Madeira sobre o Sporting, por 1-0. Se os dragões vencerem serão os novos líderes do campeonato!

19:59. Filipe Gouveia tem à sua disposição no banco de suplentes Lee Oliveira, Marinho, Selim Bouadla, Rabiola, João Real, Rui Pedro e Hugo Seco.

19:55. A equipa vinda de Coimbra terá Pedro Trigueira na baliza. Trabalho defensivo entregue a Aderlan Silva, Iago Santos, Ricardo Nascimento e Ofori. Meio-campo com Fernando Alexandre, Nuno Piloto e Pedro Nuno. A jogar como extremos vamos ter Ivanildo e Nii Plange no apoio ao ponta-de-lança Rafael Lopes.

19:48. No banco de suplentes vão estar Helton, Marcano, Sérgio Oliveira, Bueno, Tello, Evandro e André Silva, jovem ponta-de-lança que tem brilhado na equipa B portista.

19:45. Na baliza vai estar Casillas. Maxi Pereira, Maicon, Martins Indi e Miguel Layún formam o quarteto defensivo. Construção de jogo para Rúben Neves (em caso de cartão amarelo falha jogo com o Sporting), Danilo Pereira e Herrera. Jesús Corona, Brahimi e Aboubakar são os homens de ataque na equipa azul e branca.

19:41. Já é conhecido o 'onze' escolhido por Lopetegui.

18:50. O juiz da partida vem da Associação Futebol de Setúbal e será Bruno Esteves, assistido por Venâncio Tomé e Rui Teixeira. A função de quarto árbitro está entregue a Hélder Malheiro.

18:35. Prováveis 'onzes' do FC Porto x Académica

18:15. No lançamento da partida, o técnico dos estudantes, Filipe Gouveia, disse não ter medo do maior poderio do adversário e quer pontuar na Invicta: «Sabemos que vamos jogar contra um candidato ao título, uma equipa bastante forte em todos os setores, mas montámos uma estratégia para tentarmos trazer pontos do Dragão.» alargando, desta forma, a ambição da sua equipa para hoje: «No futebol tudo é possível e eu acredito que estamos num bom momento e podemos conquistar a vitória».

18:10. Gonçalo Paciência e Leandro Silva, ambos emprestados pelo FC Porto, são as grandes baixas de Filipe Gouveia para o encontro de hoje. A inclusão de Selim Bouadla é a principal novidade numa lista onde não consta os lesionados Obiora e Makonda.

18:00. Na antevisão da partida, Julen Lopetegui afirmou só estar com a cabeça no jogo frente aos estudantes, não comentando o clássico que se aproxima frente ao Sporting: «Estou a pensar 100 por cento na Académica, não há outra forma. Os três pontos são demasiado importantes.» Quanto ao adversário, o técnico basco não espera facilidades: «Esperamos as dificuldades lógicas de qualquer jogo, vamos com a mentalidade de ganhar perante uma equipa com uma boa dinâmica.»

17:55. Em relação à última convocatória de Julen Lopetegui, o destaque vai para os regressos de Maxi Pereira e Iván Marcano. De fora e a contas com problemas físicos continuam Silvestre Varela, Dani Osvaldo e André André.

17:45. A última vez que Porto e Académica se encontraram no Estádio do Dragão foi referente à jornada 29 do transato campeonato. Os azuis e brancos saíram vencedores pela margem mínima, com Hernâni, agora no Olympiakos, a apontar o tento vencedor ao minuto 12.

17:40. O registo do FC Porto para o campeonato, em casa, frente à Académica é avassalador. Dos 63 jogos efetuado, 49 acabaram com vitória portista, 9 em empates e os 'estudantes' venceram por cinco ocasiões. Porém, desde 1971 que a equipa de Coimbra não sabe o que é vencer em casa azul e branca.

17:20. A 'briosa' ocupa neste momento o perigoso 17º lugar da tabela classificativa, fruto de duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. Contabiliza 10 golos marcados contra 26 sofridos, num registo pobre principalmente fora de casa, onde ainda não conseguiu vencer esta época.

17:10. Cenários bem diferentes à partida para o jogo de hoje. Os 'dragões' são os atuais segundos classificados com 33 pontos, menos dois que o líder Sporting. Ao todo contabiliza dez vitórias e três empates, não sentindo, ainda, o amargo sabor da derrota. Em número de golos são 27 marcados contra 6 sofridos.

17:00. Jogo do regresso de ambas as equipas ao campeonato depois de, a meio da semana, ter existido eliminatória da Taça de Portugal e com sortes distintas. No Estádio Marcolino de Castro, o FC Porto venceu a equipa do Feirense por 1-0 com golo de Aboubakar. Já a Académica de Coimbra ficou pelo caminho após sair derrotada, também por 1-0, frente ao Boavista treinado por Erwin Sánchez.

16:55. Seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Académica, correspondente à 14ª jornada da Liga NOS 2015/2016. O encontro, disputado no Estádio do Dragão, tem início marcado para as 20:30 horas e pode seguir o minuto a minuto do FC Porto x Académica, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.