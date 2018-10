'Foxes' surpreendentes: Leicester em primeiro, mas por quanto tempo?

O Leicester City é líder isolado com mais dois pontos que o segundo classificado, o Arsenal. Se, na época passada, o retorno ao segundo escalão era quase um dado adquirido, valeu o ciclo de sete vitórias nos últimos nove jogos, que garantiu ao Leicester City um 14.º lugar e lhe dá o estatuto de terceira equipa na história da Premier League a sobreviver depois de ser última no Natal, nesta os «Foxes» estão no topo da tabela, contra todas as expectativas, graças a um excepcional começo de temporada. Contam 11 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, frente ao Arsenal (2-5).

Com um orçamento muito inferior ao dos grandes opositores, a equipa tem aproveitado o bom momento de jogadores como o avançado Jamie Vardy (avançado que, com 13 golos em 11 jogos consecutivos, quebrou o anterior recorde de Ruud van Nistelrooy na Premier League) e o central experiente Robert Huth (capitão de equipa e único membro do Leicester que já venceu um campeonato, pelo Chelsea em 2004-05 e 2005-06). E há também outro factor importante: Claudio Ranieri, actual técnico do Leicester, no comando desde Julho.

O treinador e ex-jogador italiano já foi bem sucedido anteriormente em clubes como Fiorentina, Valencia, Chelsea, Roma e Monaco, mas também falhou no Parma, Juventus, Inter de Milão e na selecção grega, o seu procjeto mais recente antes, de assumir o comando técnico do Leicester. Em 29 anos de carreira de treinador, nunca foi campeão mas vê-se agora, inesperadamente, embrulhado na luta pelo topo da prestigiada liga inglesa. O Leicester organiza-se em 4x4x1x1, com Ranieri a dar ênfase não à posse de bola - apenas o Sunderland e o West Bromwich têm menos posse do que o Leicester nesta época - mas sim ao futebol de ataque com ruptura constante de linhas e pressão alta.

Os «Foxes» são verdadeiros outsiders no topo da tabela, tal como era o Norwich City quando, na primeira temporada da Premier League, em 1992-93, liderou por 129 dias e terminou em terceiro lugar - também o Norwich tinha vindo de um mau resultado na temporada anterior, com um 18.º posto. A pergunta que se impõe é: será que o Leicester consegue igualar o registo ou até mesmo ultrapassar o Norwich? Alex Ferguson já deixou a dica para o clube conseguir ser campeão: gastar algum dinheiro no mercado de Inverno. Para o ex-treinador do Manchester United, o foco deve ser a procura de jogadores em Janeiro em vez da preocupação em manter Vardy e o craque Riyad Mahrez (exímio em assistências), melhores marcadores do clube na Premier League, que custaram, juntos, menos de dois milhões de euros ao Leicester.