Benfica: Djuricic vai ser emprestado ao Anderlecht

O médio sérvio Filip Djuricic vai ser emprestado ao Anderlecht até ao final da época, avança a imprensa belga desta quinta-feira. O facto de o jogador trabalhar com empresários próximos do Anderlecht ajudou o clube belga a ganhar a corrida à Fiorentina (Itália) e ao PAOK (Grécia).

Contratado em 2013 aos holandeses do Heerenveen, o médio sérvio de 23 anos foi perdendo espaço na equipa encarnada seguindo-se vários empréstimos a clubes como Mainz e Southampton. O jornal “La Dernière Heure” acrescenta que o acordo contempla uma opção de compra que pode ser acionada no final da época, ainda que não especifique qual o valor em causa.

Agora, com apenas 93 minutos somados de águia ao peito, 20 para a liga, frente ao Vitória de Setúbal, e 73 para a Taça da Liga, frente ao Oriental, está a caminho do futebol belga. Recorde-se que o sérvio enfrentou problemas disciplinares no final do ano passado, na sequência da discussão com Rui Costa, após o Benfica-Rio Ave, e foi afastado do plantel.